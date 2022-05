Cornelia Jakobs, Svezia: chi è? Eurovision 2022/ Holde me closer, significato canzone e curiosità

Significato canzone Hold Me Closer di Cornelia Jakobs all’Eurovision 2022

Cornelia Jakobs rappresenterà la Svezia nell’edizione 2022 dell’Eurovision 2022 con la canzone Hold Me Closer. La sua esibizione sarà la penultima nell’elenco di performance previste nella seconda semifinale che andrà in onda il 12 maggio. La Svezia ha fatto il suo debutto a Eurovision nel 1958 e fino ad ora è il paese che ha ottenuto il maggior numero di vittorie. La canzone è stata scritta da Cornelia insieme a Isa Molin e David Zandén e ha subito conquistato il primo posto della classifica musicale in Svezia. Composta subito dopo la fine di una relazione, “Hold Me Closer” è una melodia pop che traduce in versi un’esperienza molto personale vissuta dalla cantante svedese. In un’intervista per ESCxtra ha dichiarato: “Ci sono molte emozioni in questa canzone. Si tratta di una rottura, ma non è la più drammatica, è più che altro l’accettazione, anche se fa schifo!”. Le parole del testo raccontano una visione matura e consapevole dell’amore: le cose belle possono finire o arrivano nel momento in cui non siamo in grado di apprezzarle e quando questo succede soffriamo molto ma allo stesso tempo siamo in grado di accettare i nostri fallimenti e di andare avanti (“So baby bye bye, wish you the best”, recita uno dei versi della canzone).

Achille Lauro, San Marino: chi è? Eurovision 2022/ Con Stripper nuova provocazione sul palco?

Cornelia Jakobs, il percorso per arrivare all’Eurovision 2022

Cornelia Jakobs ha raccontato che, considerando gli insuccessi degli anni precedenti, era davvero indecisa di presentarsi ancora una volta al Melodifestivalen. Ma quando ha iniziato a scrivere “Hold Me Closer” ha capito che era la canzone giusta con cui riprovare per l’Eurovision 2022 che si tiene a Stoccolma. Cornelia ha dichiarato di essere felice per aver tentato ancora e per essere stata caparbia, in tutti questi anni, nel perseguire la sua carriera nella musica. Dopo aver provato a partecipare al Melodifestivalen anche come autrice scrivendo la canzone “Best of Me” per Efraim Leo, nel 2022 Cornelia si presenta alla selezione nella veste di cantante solista con il brano “Hold Me Closer”: è questo l’anno della sua vittoria.

Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini romantica in Alberta Ferretti

Chi è Cornelia Jakobs?

Cornelia Jakobs è il nome d’arte di Anna Cornelia Jakobsdotter Samuelsson. Nata nel 1992 a Nacka, si è dedicata alla musica fin da piccola in una famiglia in cui la musica è ben radicata. Infatti, Cornelia è la figlia del cantante Jakob Samuel noto soprattutto per essere stato la voce del gruppo pop e rock The Poodles. Nel 2008 ha tentato di partecipare al talent show “Idol” ma non è riuscita a superare le audizioni. Nel 2010 entra nella band tutta al femminile Love Generation con la quale nel 2011 e nel 2012 partecipa al Melodifestivalen, ovvero il contest che decreta l’artista che rappresenta la Svezia a Eurovision, ma anche queste partecipazioni non portano al successo sperato. La band Love Generation si scioglie definitivamente nel 2016 e Cornelia Jakobs decide di proseguire la sua attività da solista.

Emma Muscat, Malta: chi è? all'Eurovision 2022 con I Am What I Am/ Sexy e audace, com'è cambiata dopo Amici?

Il video di Hold Me Closer di Cornelia Jakobs all’Eurovision 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA