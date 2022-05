Cornelia Jakobs Svezia, Eurovision 2022/ “Hold me closer”: su Spotify è 2a dietro…

CORNELIA JACOBS, FINALISTA PER LA SVEZIA A EUROVISION 2022 CON “HOLD ME CLOSER”

Manca poco alla serata finale dell’Eurovision 2022 e a tenere alta la bandiera della Svezia ci sarà la 30enne Cornelia Jakobs, originaria di Stoccolma, col brano “Hold Me Closer”, una delle canzoni che più stanno spopolando in questa edizione torinese del festival musicale internazionale. E, stando non solo alle previsioni della vigilia ma anche al sempre affidabile ‘termometro’ dei bookmakers di settore, nonché dei social network, pare che la Svezia abbia buone chance di trionfare.

Infatti, appena pochi giorni fa, sono stati diffusi i primi dati ufficiali in merito a una delle piattaforme di streaming musicali più à la page, vale a dire Spotify: e se, come era facile aspettarsi, la killer tune “Brividi” di Mahmood e Blanco non solo è tra le favorite per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022 ma è anche al top delle classifiche di ascolto su Spotify, al secondo posto figura proprio Cornelia Jakobs. Infatti se il duo italiano aveva totalizzato, prima dell’avvio della kermesse torinese, oltre 77milioni di stream, al secondo posto figurava proprio “Hold me closer” anche se con un quinto degli ascolti di “Brividi”. Insomma, il dato parla chiaro ma le sorprese sono dietro l’angolo…

ANALISI E SIGNIFICATO DI “HOLD ME CLOSER” DI CORNELIA JACOBS ALL’EUROVISION 2022

Ma di cosa parla questo trascinante brano all’Eurovision 2022 dall’andamento sfacciatamente pop che però, tra le pieghe, pare nascondere anche qualcosa di più profondo e che parla di un episodio reale della vita della 30enne performer originaria della capitale svedese? Come ha raccontato la stesa Cornelia, “Hold me closer” è un pezzo autobiografico e che parte subito con una dichiarazione programmatica: “Non c’è bisogno di scusarti / Perché non c’è niente di cui pentirsi / (…) / Quindi baby, ciao ciao” canta la Jacobs riecheggiando La Rappresentante di Lista.

Insomma, un amore finito, la voglia di guardare avanti ma anche la nostalgia per ciò che è stato e la voglia di un ultimo abbraccio: “Il brano è stato scritto quando ero nel bel mezzo di una rottura amorosa” ha rivelato Cornelia, spiegando che la fine di quella storia l’aveva davvero spezzata e mai aveva avuto il cuore così a pezzi. Da lì l’ispirazione per il brano che l’ha portata a scalare le classifiche e farsi conoscere anche in Italia: “Naturalmente tutto si è trasformato in una canzone e sento che descrive perfettamente ciò che stava succedendo nella mia mente e nel mio corpo in quel periodo”. E pazienza se alla diretta interessata “fa ancora male ascoltarlo”: potrebbe essere il suo pass verso la vittoria finale.

VIDEO “HOLD ME CLOSER” DI CORNELIA JACOBS ALL’EUROVISION 2022













