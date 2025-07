Cornetto Battiti Live 2025 torna in onda oggi 21 luglio con una nuova puntata ricca di artisti: ecco tutte le anticipazioni della serata.

Non c’è estate senza Battiti Live e anche per il 2025 canale 5 sta regalando serate imperdibili agli amanti della musica mandando in onda le varie puntate dell’evento musicale organizzato da Radio Norba per infiammare le piazze della Puglia. Dopo i primi appuntamenti, Cornetto Battiti Live 2025 torna in onda anche oggi, lunedì 21 luglio, con una nuova ed imperdibile serata che vedrà sul palco la coppia di amici e colleghi che, dallo scorso anno, è tornata a lavorare insieme ovvero quella di Alvin e Ilary Blasi.

Con loro, invece, giù dal palco per raccogliere le emozioni e i pensieri del pubblico, ci sarà Nicolò De Devitiis, Anche questa sera, la location della nuova puntata di Battiti Live sarà la piazza di Molfetta mentre le esibizioni on the road degli artisti avranno come scenario altre, due bellissime città della Puglia ovvero Galatina e Bitonto.

Cornetto Battiti Live 2025: i cantanti del 21 luglio

I veri protagonisti della nuova puntata di Battiti Live 2025 sono i cantanti che, nel corso della serata, si alterneranno sul palco per far cantare, ballare ma anche emozionare il pubblico presente in piazza e i telespettatori. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente Anna Tatangelo, in dolce attesa, che sul palco sfoggerà tutta la sua bellezza. Spazio, poi, ad uno degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi come Irama che, poi, lascerà il testimone ad altri big della musica italiana come Annalisa e Francesco Gabbani.

Non mancheranno, poi, i nomi più amati dai giovanissimi come Fabio Rovazzi, Gaia, Rhove e Clara. Con i The Kolors, poi, si tornerà a cantare e ballare con tutti i loro brani che, nelle ultime estati, sono stati dei veri e propri tormentoni musicali.

Come seguire in diretta streaming Cornetto Battiti Live 2025

Sarà una serata di grande musica quella di oggi di canale 5 che si preannuncia assolutamente imperdibile per tutti i can del Cornetto Battiti Live 2025 che potrà essere seguito in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, al termine della nuova puntata de La ruota della Fortuna. Chi, invece, preferisce seguire il programma in diretta streaming, potrà collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.