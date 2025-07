Cornetto Battiti Live 2025 debutta su canale 5 questa sera con la conduzione di Alvin e Ilary Blasi: ecco tutti i cantanti della prima puntata.

La grande musica torna in onda su canale 5 per la gioia di tutti gli amanti degli spettacoli musicali che, d’estate, incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo il successo ottenuto dal Tim Summer Hits 2025, Mediaset ci prova con la nuova edizione di Cornetto Battiti Live 2025 che debutta ufficialmente oggi, lunedì 7 luglio, in prima serata. Per il secondo anno consecutivo, a condurre la manifestazione musicale di Radio Norba che, da anni, allieta la Puglia, ci saranno Alvin e Ilary Blasi che, oltre ad essere colleghi, sono anche amici nella vita.

La novità dell’edizione 2025 di Battiti Live è, invece, la presenza di Nicolò De Devitiis, storico inviato de Le Iene Show, chiamato a sostituire Rebecca Staffelli che è stata protagonista dei due conduttori nella scorsa edizione. I veri protagonisti di Battiti Live, tuttavia, saranno gli artisti che si alterneranno sul palco del corso dellas serata.

Cornetto Battiti Live 2025: i cantanti del 7 luglio

A fare da cornice al palco di Battiti Live 2025 è la piazza di Molfetta da cui si intravede lo splendido mare pugliese. Ilary Blasi e Alvin, nel corso della serata, lasceranno spazio ad alcuni degli artisti più seguiti del panorama musicale. Spazio, dunque, ad Alessandra Amoroso che canterà e ballerà sfoggiando il suo pancione. Si ballerà, inoltre, anche con Annalisa, Cristiano Malgioglio e Serena Brancale.

Con la musica di Gabry Ponte, invece, tutto il pubblico presente in piazza si scatenerà mentre con Tananai, oltre a ballare, potrà emozionarsi cantando alcuni dei grandi successi del cantante. Spazio, inoltre, a due degli artisti più amati come Achille Lauro e Gigi D’Alessio che riescono ad unire più generazioni. Nel corso della serata, poi, si esibiranno anche Trigno e Daniele Doria, vincitore di Amici 24. Ospiti speciali della serata saranno i Negramaro.

Come seguire in diretta streaming Cornetto Battiti Live 2025

Se, dunque, il giovedì sera è dedicato alle vicende delle coppie di Temptation Island 2025 ottenendo un grandissimo successo, la prima serata del lunedì è dedicata alla musica di Battiti Live che può essere seguito in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30. Lo show musicale, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.