Cornetto Battiti Live 2025 torna in onda oggi, 1 settembre, con l'ultimo appuntamento dedicato alla compilation: ecco tutte le anticipazioni.

Tempo ancora d’estate e di musica su canale 5 che oggi, lunedì 1° settembre, torna a trasmettere la musica, il ritmo e il divertimento del Cornetto Battiti Live. L’edizione 2025 è stata condotta da Ilary Blasi e Alvin che, dopo il successo dello scorso anno, sono tornati nuovamente sul palco della kermesse musicale di Radio Norba. La novità di Battiti Live 2025, invece, è stata la presenza, come inviato, di Niccolò De Devitiis, in collegamento dal palco montato sul suggestivo lungomare di Molfetta.

La città pugliese è stata la location per le varie serate dello show che, ancora una volta, ha portato a casa ascolti importanti, segno della voglia di musica che ha il pubblico d’estate. Dopo aver trasmesso le varie serate a luglio, oggi, nel primo giorno di settembre, canale 5 ha deciso di regalare ai propri telespettatori una compilation speciale con gli artisti più amati nuovamente protagonisti della serata.

Cornetto Battiti Live Compilation 2025: i cantante dell’1 settembre

Le migliori esibizioni del Battiti Live 2025 sono al centro del best of in onda questa sera e che vedrà, ancora una volta sul palco, Alvin e Ilary Blasi che, nel corso della serata, si sono lasciati andare a battute divertenti. Sul palco, così, questa sera, ci sarà nuovamente Irama che ha appena pubblicato insieme ad Elodie il brano “Ex”. Spazio, poi, ad altri nomi molto seguiti dal pubblico più giocane come Achille Lauro, Olly, Alfa e Fedez.

Non mancheranno, poi, le artiste che stanno conquistando le classifiche italiane come Annalisa, Alessandra Amoroso, Serena Brancale ma anche Anna e Gaia. Ci saranno, inoltre, anche i mostri sacri come Gigi D’Alessio, Sal da Vinci, Cristiano Malgioglio e Loredana Bertè.

Come seguire in diretta streaming Cornetto Battiti Live Compilation 2025

Per trascorrere l’ultima serata in compagnia dei protagonisti del Cornetto Battiti Live 2025, dunque, basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30, al termine della nuova puntata de La ruota della fortuna, per seguire la diretta televisiva. Lo show, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate e le singole esibizioni dei cantanti.