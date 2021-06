Coro Azzurro: gli Autogol, Arisa e Ludwig / Il video per Euro 2020 spopola in rete

Da oggi, martedì 1 giugno, è disponibile anche il video di Coro Azzurro, il nuovo “inno” per Euro 2020 realizzato da Gli Autogol, Arisa e Ludwig. Hanno preso parte al filmato il mitico Luca Toni, ex attaccante della nazionale italiana e tra le altre squadre di Juventus e Fiorentina, ma anche il telecronista Pierluigi Pardo e il commissario tecnico Roberto Mancini. La canzone coinvolge il pubblico con un ritmo tambureggiante, la voce di Arisa promette di entrare nella testa dell’ascoltatore e in un certo senso sembra spronare al tifo per la Nazionale. “Avevamo già pensato a questo progetto lo scorso anno ma poi è stato tutto rinviato”, raccontano Gli Autogol, galvanizzati dal consenso degli internauti. “Davanti alla maglia azzurra ci uniamo tutti diventando un solo tifo, così ci piaceva l’idea di creare qualcosa che potesse accompagnare, non solo i giocatori, ma soprattutto i tifosi, un brano che sentendolo potesse farli stare più vicini“, continuano gli Autogol su TV Sorrisi e Canzoni.

Biagio Izzo/ Messaggio agli azzurri in diretta: "non fate come certe squadre che.."

Coro Azzurro, un brano da cantare sui balconi

Coro Azzurro è un brano che potrebbe scaldare e muovere l’estate calcistica degli azzurri. Almeno questo è l’auspicio di Arisa, Gli Autogol e Ludwig che sperano di vedere bellissime bandiere tricolore per le città del belpaese, magari con la loro canzone in sottofondo. Il motivetto è molto estivo e si percepisce l’entusiasmo dei protagonisti che hanno preso parte al progetto. “Mi sono divertita molto in studio durante le registrazioni“, le parole di Arisa. “Adoro l’ironia e la passione per la vita de Gli Autogol”.

