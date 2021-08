Corona attacca Aurora Ramazzotti e cita il catcalling/ Il web lo accusa: “Stai zitto”

Qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti è atterrata nella splendida Santorini per trascorrere una vacanza insieme al fidanzato Goffredo Cerza. La ragazza, che sui social è sempre molto attiva nonché particolarmente ironica, ha avvisato allora i suoi follower che, nei prossimi giorni, avrebbero visto solo tramonti (ben noti quelli di Santorini per la loro bellezza), sassi e ‘cul*’. Una battuta con la quale la Ramazzotti ha voluto ironizzare sulla presenza di bellissime ragazze sull’isola.

Così, tra uno scatto e l’altro, ieri Aurora ha postato una storia in cui ha riunito tutte e tre le categorie citate: tramonti, sassi e cul*, quest’ultimo in particolare è il suo. Una foto in costume che aveva, dunque, anche la voglia di essere uno scatto divertente oltre che bello. Eppure c’è chi l’ha usato per fare un’osservazione spiacevole nei suoi confronti: Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, piovono critiche dopo l’attacco ad Aurora Ramazzotti

L’ex re dei paparazzi ha ripostato in una story sul suo profilo Instagram la foto in questione di Aurora Ramazzotti, evidenziando la parola ‘cul*’ e ponendo poi ai follower la domanda “Ma non aveva denunciato il catcalling?” Il riferimento è allo sfogo fatto per prima proprio dalla Ramazzotti su Instagram in merito alla pratica di alcuni uomini di fare dei complimenti non richiesti (ma anche fischi, gesti o vere e proprie avances sessuali), spesso anche poco garbati, nei confronti delle donne.

Un commento, quello di Corona, che ha immediatamente sollevato un polverone, visto che sono state tantissime le donne e anche gli uomini che, oltre a non trovare alcun collegamento tra le due cose, hanno trovato il suo intervento inappropriato. “Stai zitto che è meglio!”, ha scritto allora qualcuno; mentre c’è chi fa notare a Corona che “Cosa c’entra essere molestata da sconosciuti per strada con la decisione di mettere una propria foto in costume (tra l’altro prendendosi in giro ironicamente per averlo fatto)?” Per ora, Aurora ha deciso di non replicare.

