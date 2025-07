Fabrizio Corona torna gli audio di Raoul Bova e, su Instagram, racconta la propria versione dei fatti.

Fabrizio Corona rompe il silenzio sugli audio di Raoul Bova e, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, spiega la propria versione dei fatti. L’ex re dei paparazzi puntualizza che non c’è stata alcuna acquisizione fraudolenta degli audio sottolineando di averli ricevuti da Federico Monzino e Martina Ceretti. Non c’è un solo passaggio di ogni singola puntata che non venga affrontato con l’avvocato Chiesa. L’audio e le chat di Raoul Bova mi sono stati consegnati volontariamente da Federico Monzino e Martina Ceretti, inviati direttamente sul mio cellulare dal loro computer”, scrive Corona su Instagram.

“Non c’è stata alcuna acquisizione fraudolenta del materiale. E nel momento in cui una delle protagonista dei questa vicenda dà il consenso, il problema diventa solo suo. Quanto alla presunta violazione della privacy mi viene da ridere”, aggiunge. Corona, inoltre, ha fatto sapere di aver ricevuto un atto dalla polizia “come persona informata sui fatti. Sono venuti a trovarmi il giorno dopo la messa in onda della puntata”.

Fabrizio Corona: racconto fiume sugli audio di Raoul Bova

“Tale Federico Monzino – il ragazzo che, insieme a Martina Ceretti, mi ha consegnato il materiale – è stato da noi descritto in maniera impeccabile. È un rampollo di una famiglia super circolino milanese, ricchissima, che negli anni ’30 ha fondato i magazzini Standa, poi rilevati da Berlusconi. Ed è grazie alla fondazione creata dalla sua famiglia che oggi esiste il Centro Cardiologico Monzino, il più importante d’Italia”.

“Vogliono darmi il materiale di Bova con l’unico scopo di far diventare famosa Martina (…). Il consenso me lo hanno dato loro. Il problema successivo quale è stato? Sotto l’effetto di sostanze, Federico Monzino e Martina Ceretti – come mi ha riferito la polizia – hanno contattato Raoul Bova per chiedergli dei soldi in cambio della mancata pubblicazione, all’interno di Falsissimo, del materiale in questione. Il tutto avvenuto totalmente a nostra insaputa. Vale la pena ricordare che le puntate vengono chiuse giorni prima della messa in onda”, aggiunge ancora Corona che poi chiude l’argomento con le ultime storie che vedete qui in basso.