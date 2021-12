Corona, chi è la cantante di “Baby Baby”/ Che fine ha fatto dopo Il boom negli anni ’90

Chi è Corona ovvero Olga Maria De Souza, cantante di “The Rhythm of the Night e Baby Baby”

Corona, nome d’arte di Olga Maria De Souza, è una cantante brasiliana naturalizzata italiana che ha raggiunto picchi notevoli di notorietà e successo nel corso degli anni novanta, in Italia, con i brani The Rhythm of the Night e Baby Baby La cantante si afferma dunque nel ‘bel paese’ come leader dei Corona, gruppo inizialmente capitanato dal produttore Francesco Checco Bontempo. Se la canzone The Rhythm of the Night si rivela un grande tormentone, lo stesso si può dire per Baby Baby e Try me out, altri pezzi che rimarranno a lungo nelle memorie del pubblico.

PULP FICTION/ Nel cast del film John Travolta e Uma Thurman (Italia 1)

Il volo incredibile di Corona la rende un personaggio sempre più popolare in Italia, al punto tale da sbarcare in televisione. Arriva così il debutto al Festivalbar nel 1994, dove torna nel 1995 e nel 1996, per poi misurarsi persino nel ruolo di conduttrice a fianco di due simboli del programma, come Alessia Marcuzzi e Amadeus.

GLI ARISTOGATTI/ Classico Disney: si era parlato di un sequel, ma... (Rai 2)

Corona, dall’approdo al Festivalbar al “ritorno” in Brasile

Il successo di Corona si espande oltre i confini italiani, così dopo aver preso parte al Festivalbar per tre anni di fila, la sua avventura sul piccolo schermo prosegue anche in Francia, nel 1997, dove la cantante si conferma abile anche nel ruolo presentatrice, per il programma”Dance Machine”. Dopo la popolarità e il successo degli anni 90, Corona si cimenta nella pubblicazione di altri dischi, facendo metaforicamente ritorno in Brasile, paese che omaggia con il samba e album pubblicati solamente nel suo paese. Poi, dopo una fase di stallo, il revival degli anni 90 l’ha rimessa in carreggiata e adesso, covid permettendo, si esibisce in giro per il mondo tra ospitate ed esibizioni nostalgiche.

LEGGI ANCHE:

LE COMICHE/ Nel cast del film anche Pierfrancesco, figlio di Paolo Villaggio (Rete 4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA