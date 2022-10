Corona, chi è Olga Maria De Souza con “The rhythm of the night”/ In Italia il singolo più venduto del 1994

Corona, la super hit The rhythm of the night

Corona con “The rhythm of the night” è una delle protagoniste di Arena 60 70 80 90, lo show musicale presentato da Amadeus in prima serata su Rai1. La canzone, scritta da Francesco Bontempi, Annerley Gordon e Giorgio Spagna è stato uno dei successi degli anni ’90. “The rhythm of the night” è stato uno dei brani eurodance più famosi e rappresentativi degli anni novanta, nonché tormentone del 1994 diventando anche il singolo più venduto dell’anno in Italia. Corona, infatti, è un progetto italianissimo formato dalla front-woman brasiliana Olga Maria De Souza e dal produttore Francesco Bontempi, a cui poi si sono aggiunti Francesco Conte e Paolo Dughero che prenderanno il posto di Bontempi a partire dal terzo album.

Volto del gruppo la bellissima modella brasiliana Olga Maria De Souza che il pubblico ricorderà sicuramente anche per essere stata conduttrice del Festivalbar 1996 con Amadeus e Alessia Marcuzzi.

Olga Maria De Souza dei Corona non era la voce di The rhythm of the night

Il successo dei Corona con The rhythm of the night in realtà è legato ad un’altra voce anche questa italianissima. Il brano, infatti, non è stato cantato dalla bellissima modella Olga Maria De Souza, visto che la voce era di Giovanna Bersola, in arte Jenny B. La cantante è dietro il successo anche di “The Summer is Magic”. Il motivo di questa scelta? La frontman del gruppo pur avendo buone doti canore faceva sentire un forte accento brasiliano nell’interpretazione del testo inglese. Per questo motivo fu deciso diversamente puntando sulla voce di Jenny B. Il brano è stato un successo enorme, anche se la canzone riprende le note della canzone Save Me del duo femminile Say When.

The Rhythm of the Night”, in realtà è una cover! Si rifà alla strofa, non al ritornello, del brano “Save Me” del duo tedesco delle Say When!

