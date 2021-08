Corona “Fedez e Aurora Ramazzotti? Ecco perché li attacco”/ “Io e Belen eravamo veri”

Fabrizio Corona sta vivendo una nuova fase della sua vita. Nelle immagini del nuovo servizio pubblicato dal settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi trascorre una giornata al parco con suo figlio Carlos e la definisce “La più bella della mia vita”. Poi parla dell’ultimo arresto, definendolo “deleterio – e aggiungendo che – è stato uno choc, ne sono uscito più cattivo di prima, credo”. Fabrizio ora cerca però di essere migliore, anche grazie alla ritrovata pace col figlio, per il quale ha solo parole di grande amore e stima.

Non ne ha altrettante per chi mostra sui social ipocrisia o il politicamente corretto. Negli ultimi tempi hanno fatto discutere delle stoccate lanciate ad Aurora Ramazzotti, ma anche a Selvaggia Lucarelli e ancora a Fedez; ma qual è il motivo? Fabrizio lo spiega: “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli ‘influencer’, non è vero”.

Fabrizio Corona e la stoccata a Fedez: “Canta di venire dalla strada e poi…”

Come esempio di queste sue dichiarazioni, Fabrizio Corona si rifà proprio al marito di Chiara Ferragni, e dichiara: “Prenda Fedez: non è ironico che tipi così cantino e narrino che vengono dalla strada e poi abbiano la famiglia perfetta, la moglie perfetta, i figli perfetti, la bici, la mamma, la tavola apparecchiata… Ma che cos’è questo sogno borghese?”

Ben diversa, per lui, è l’immagine che ha dato, anche insieme a Belen Rodriguez: “Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. – ha precisato l’ex re dei paparazzi, ricordando poi che – Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. – così l’ultima stoccata – Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”.

