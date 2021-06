Corona, foto e auguri a mamma Gabriella Privitera/ Interviene la madre di Belen

Fabrizio Corona, nelle scorse ore, ha postato su Instagram uno scatto che ha ricevuto in poco tempo centinaia di commenti e tantissimi like. L’ex re dei paparazzi ha infatti condiviso uno scatto che lo vede abbracciato alla donna più importante della sua vita: la sua mamma. Un’immagine con la quale Corona ha voluto celebrare anche sui social il compleanno di Gabriella Privitera. “AUGURI MAMMA” sono le parole che accompagnano lo scatto pubblicato da Fabrizio per omaggiare la signora Privitera, che spesso abbiamo visto in TV per difendere suo figlio quando non aveva voce. Per il compleanno è stata poi organizzata una cena per pochi intimi, come mostrato attraverso il profilo Instagram di Corona.

Fabrizio Corona festeggia mamma Gabriella: gli auguri della madre di Belen

La foto di Fabrizio Corona e mamma Gabriella ha attirato tanti commenti da parte di fan e amici. Asia Argento, che con Fabrizio ha avuto un flirt, scrive “auguri super Gabry”; qualche fan tiene invece a sottolineare la grande forza spesso mostrata dalla donna in Tv per difendere suo figlio: “Alla tua mamma che ha sempre lottato per il proprio figlio, grande”. Spiccano però gli auguri della signora Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez. “Feliz cumple Gaby!” è il semplice augurio che la donna ha inviato a colei che, un po’ di anni fa, è stata la sua consuocera. Ricordiamo infatti che Belen e Fabrizio hanno avuto una lunga storia d’amore che, al tempo, fece tanto discutere e popolò costantemente i settimanali di gossip.

