Fabrizio Corona replica all'intervista di Raoul Bova a Verissimo: le parole durissime contro Silvia Toffanin

Ieri, domenica 14 settembre, Raoul Bova ha finalmente rotto il silenzio a Verissimo, dove ha parlato per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto recentemente. Com’è noto, poche settimane fa, Fabrizio Corona ha pubblicato alcuni audio privati in cui l’attore parlava con una giovane ragazza, sua presunta amante, mentre era ancora insieme all’ex compagna Rocío Muñoz Morales. Gli audio hanno fatto il giro del web, diventando addirittura fonte di meme virali, costringendo Bova ad intervenire legalmente per fermarne la diffusione o l’uso anche da parte di grandi aziende.

Raoul Bova, sfogo a Verissimo: "Estorsioni e minacce, vissuto un incubo"/ "Rocio? Ecco cosa mi auguro"

Ebbene, intervistato dalla Toffanin, l’attore si è mostrato particolarmente devastato e ha paragonato quanto accaduto al revenge porn o addirittura a una pistola in mano pronta a sparare. Non solo, ha parlato della sofferenza provocata ai suoi quattro figli e delle minacce ricevute prima della puntata di “Falsissimo”. Ovviamente, Corona ha prontamente risposto sul suo profilo Instagram, accusandolo di non prendersi le sue responsabilità e di usare i figli per ripulire la sua immagine. “Non hai saputo fare neanche un mea culpa. Dovevi pensare ai figli per la sofferenza delle loro madri per il male che hai fatto“, ha scritto.

Rocío Muñoz Morales, chi è l'ex compagna di Raoul Bova/ Relazione al capolinea: lo scandalo estivo

Corona demolisce Raoul Bova e la Toffanin: cos’ha detto

In seguito, Corona ha preso di mira direttamente il programma. Difatti, ha definito l’intervista a Verissimo come uno spettacolo “squallido“, accusando la conduttrice Silvia Toffanin di non fare vera informazione ma di voler solamente proteggere l’immagine di Bova con un programma costruito a tavolino. Ricordiamo, tra l’altro, che l’ex re dei paparazzi ha diffuso gli audio durante una puntata di “Falsissimo”, format youtube che riprende sarcasticamente il titolo del programma di Canale 5.

Chiara Giordano, chi è la ex moglie di Raoul Bova/ "Ci siamo innamorati da giovanissimi"

Successivamente, ha definito la Mediaset un’azienda ormai morta e ha persino tirato in ballo la relazione della Toffanin con Pier Silvio Berlusconi. Secondo Fabrizio, la presenza della Toffanin in tv si spiega soltanto con il fatto di essere “la moglie del figlio del capo“, sostenendo che non sia né una giornalista né una vera conduttrice.