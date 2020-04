“Corona, un errore aver fatto un figlio con Nina”/ Fabrizio applaude, la Moric…

Pubblicità

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno da tempo messo da parte rancori e problemi del passato. Gli ex conugi, per amore del figlio Carlos che oggi ha 17 anni, sono riusciti ad instaurare un nuovo rapporto basato sull’affetto sincero e sul rispetto. Corona e la Moric si mostrano sempre più spesso insieme e trascorrono diverso tempo con il loro unico figlio a cui, entrambi, cercano di donare giornate serene e piene d’amore. Un rapporto ritrovato che, tuttavia, nelle scorse ore, ha portato una fan di Fabrizio a scrivere un commento che non è passato inosservato. “L’unico tuo errore è aver fatto un figlio con quella Nina”, ha scritto una follower. Commento a cui Corona ha deciso di rispondere con un applauso attirando così l’attenzione dell’ex moglie. Nina Moric ha così deciso di rispondere prontamente all’ex marito.

NINA MORIC RISPONDE A FABRIZIO CORONA: “TI RINGRAZIO

Nina Moric è tornata sui social e con una storia pubblicata su Instagram ha risposto a Fabrizio Corona ringraziandolo per avergli donato il figlio Carlos. Se, infatti, Corona ha risposto con un applauso al commento dell’utente che ha “definito un errore l’aver fatto un figlio con la Moric”, Nina ha commentato così: “ Io, invece, Fabrizio ti ringrazio per di avermi dato un figlio così speciale (un dono dal cielo). Ti voglio bene, grazie”. Dopo aver condiviso lo screenshot con tutti i commenti, la Moric ha aggiunto un altro, suo personale commento. “Mettiamoci d’accordo”, ha scritto l’ex modella che sembra aver ritrovato la serenità di una volta. Accanto al figlio Carlos che, fisicamente, assomiglia sempre di più a papà Fabrizio e che, caratterialmente, è un ragazzo dolce e premuroso, la Moric si sente serena e tranquilla.





