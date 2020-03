Coronavirus, 12 contagiati all’UAE Tour/ Un italiano in ospedale: c’è pure Gaviria?

Brutte notizie ci arrivano a Abu Dhabi, dove, secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbe salito a 12 il numero dei contagiati da Coronavirus, atleti che nei giorni scorsi hanno preso parte all’UAE Tour, che già giovedi scorso era stato sospeso e poi cancellato dalle autorità, in seguito allo scoppiare dell’emergenza sanitaria. Secondo la Gazzetta dello sport quindi, dai primi pochi ciclisti contagiati, il numero sarebbe notevolmente cresciuto in giro agli ultimi tamponi e controlli effettuati nella giornata di ieri: le autorità locali parlando poi di ben 4 ciclisti professionisti in ospedale e dunque due russi, un italiano e un colombiano. Al momento non sono note le generalità delle persone contagiate o ospedalizzate: tutte però avevano preso parte alla corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti e pure sono rimaste bloccate, assieme alle proprie squadre e agli altri team, nel paese mediorientale, per verificarne appunto la effettiva positività al coronavirus.

CORONAVIRUS, UAE TOUR: GAVIRIA IN OSPEDALE?

Come detto prima, non sono ancora note le generalità dei 4 ciclisti che hanno preso parte all’UAE Tour che sono stati portati in ospedale in seguito al riscontro della loro positiva al Coronavirus, ma secondo diverse fonti, tra i 4 potrebbe anche esserci Fernando Gaviria, che risulta infatti l’unico atleta colombiano iscritto alla gara. Il ciclista, nel team della UAE Team Emirates, sarebbe dunque il colombiano che insieme a un italiano e due russi sarebbero stati ricoverati: a ipotizzarlo sono doversi media colombiani, tra cui anche “El Espectador”. Il Mohap (Ministero della salute e prevenzione dello stato arabo) ha però confermato che i casi dei contagiati da coronavirus vengono monitorati costantemente e che le persone sono attualmente in condizioni stabili: i nuovi casi vengono monitorati secondo gli ultimi standard diramati della Organizzazione mondiale della Sanità. Non ci resta dunque che attenere ulteriori aggiornamenti, magari già nelle prossime ore: il pericolo però che è che il numero dei contagiati tra gli atleti presenti all’UAE Tour dei giorni scorsi possa solo crescere e che il loro fermo nello stato possa durar anche a lungo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA