Coronavirus: a Bergamo l’Esercito trasporta le bare/ Salme cremate in altre regioni

Sono immagini drammatiche, dolorose e francamente difficili da commentare quelle arrivate in queste ore da Bergamo, dove l’Esercito, impiegando i suoi mezzi, ha preso in carico all’incirca 60 bare, contenenti persone decedute a causa del Coronavirus, per trasportarle dal cimitero della città orobica verso forni crematori di altre regioni e di altri Comuni, resisi disponibili ad accoglierle al fine di consentire al forno crematorio della località lombarda di svolgere al meglio il proprio operato e alleggerire l’elenco dei feretri in attesa di cremazione, temporaneamente ospitati all’interno delle chiese locali. Un gesto di fratellanza e di solidarietà del quale si sono resi protagonisti non soltanto i militari, anch’essi in prima linea da giorni ormai nella lotta contro il Covid-19, ma anche i sindaci e le amministrazioni comunali di diverse realtà del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, fra cui figurano Acqui Terme, Domodossola, Modena, Parma e Piacenza, che il primo cittadino bergamasco, Giorgio Gori, ha voluto ringraziare personalmente con una missiva.

CORONAVIRUS: A BERGAMO L’ESERCITO TRASPORTA LE BARE. GESTIONE DEFUNTI DIFFICOLTOSA PER LA CITTÀ LOMBARDA

“In un momento tragico la Vostra collaborazione e vicinanza è encomiabile”, scrive Giorgio Gori in coda alle lettere indirizzate ai suoi omologhi delle città che sono venute in soccorso alla realtà lombarda, pesantemente flagellata dal Coronavirus. In ogni caso, non appena i defunti saranno stati cremati, le ceneri torneranno a Bergamo e, da lì, ai rispettivi luoghi d’origine o di provenienza delle persone che non ce l’hanno fatta. Il supporto offerto da altre località d’Italia è stato fondamentale per Bergamo, che nelle ultime giornate non era letteralmente più in grado di gestire la situazione connessa al numero crescente dei decessi, in particolar modo sotto un profilo meramente logistico: non si sapeva più dove sistemare le bare. “Il forno crematorio di Bergamo – hanno dichiarato dal Comune al quotidiano ‘Il Giorno’ – , lavorando a pieno regime, 24 ore su 24, può cremare al massimo 25 defunti. È chiaro che non si poteva reggere a lungo davanti ai numeri registrati nei giorni scorsi”.



