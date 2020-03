Coronavirus, Adriana Volpe censurata al GF VIP/ Cosa ha detto? “Non è facile…”

Il Grande Fratello Vip ha deciso di anticipare la chiusura rispetto all’ultima decisione presa alcune settimane fa. La finale andrà in onda l’8 aprile e fino ad allora i concorrenti rimasti nella Casa potranno avere dei contatti con i propri cari per sapere come procedono le cose nel mezzo dell’emergenza Coronavirus. In particolare ad attirare l’attenzione è stata una conversazione tra Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese seguita proprio alla comunicazione della chiusura anticipata dello show. Stando a quanto raccontato da TheSocialPost, Adriana Volpe sarebbe stata a lungo in confessionale per parlare della situazione Coronavirus e una volta fuori si sarebbe confidata con Patrick Ray Pugliese. A lui avrebbe fatto rivelazioni poi però censurate dalla regia.

Adriana Volpe, conversazione censurata al Grande Fratello Vip: cosa ha detto?

“La situazione non è bella”, avrebbe detto Adriana Volpe al coinquilino. Di fronte a questa ammissione Patrick avrebbe quindi chiesto: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?“. Una volta arrivati proprio sul punto della rivelazione vera e propria, la regia avrebbe immediatamente cambiato inquadratura, rendendo impossibile al pubblico a casa ascoltare la risposta della conduttrice. Non è chiaro cosa abbia saputo Adriana Volpe all’interno del confessionale, anche se è apparso chiaro che fosse abbastanza turbata da quanto ascoltato. Ciò che però è certo è che nella Casa continua a mantenere la calma e a dimostrare un buon umore che farebbe comunque intendere che non si tratta per lei di qualcosa di eccessivamente grave.



