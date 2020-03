Coronavirus, Agnelli dona 10 milioni/ Mezzi e respiratori per i più bisognosi

L’emergenza Coronavirus ha aperto a diverse iniziative di solidarietà. In questi momenti difficili tanti personaggi famosi hanno deciso di donare, aiutare, dare una mano per quanto possibile ad ospedali e strutture sanitarie, perché come sappiamo il reale problema è quello del collasso dei posti disponibili per la terapia intensiva. Anche Andrea Agnelli, insieme alla sua famiglia, ha deciso di dare una mano: come apprendiamo da una nota ufficiale, è stato disposto un contributo “pari a 10 milioni di euro a beneficio della Protezione Civile e della Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi”, la quale risponde a necessità socio-sanitarie della città di Torino e di tutto il Piemonte. La solidarietà però non finisce qui: la società EXOR e le sue controllate, ovvero Fiat Chrysler Automibiles, Ferrari e CNH Industrial, stanno per acquistare “un totale di 150 respiratori oltre a materiale medico-sanitario”. Materiale che ora dovrà essere spedito in Italia, e anche qui gli Agnelli stanno preparando il tutto per l’immediato trasporto aereo.

CORONAVIRUS, AGNELLI DONA 10 MILIONI DI EURO

Un bel gesto di solidarietà da parte della famiglia Agnelli dunque, non l’unico da parte sua: anche Leasys, la società di noleggio a lungo termine che fa capo a FCA Bank, ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana (e altre associazioni di volontariato) mezzi che possano distribuire alimenti e medicinali in tutte le città italiane, andando a raggiungere quelle persone che abbiano bisogno di assistenza. Ricordiamo poi che era già stata istituita, da parte della fondazione Agnelli, l’iniziativa #restoascuola con l’intento di aiutare l’insegnamento a distanza nelle scuole, mentre la Juventus ha lanciato #DistantiMaUniti che è una raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma gofundme: nei giorni scorsi abbiamo visto tanti calciatori della prima squadra e della Juventus Women lanciare messaggi sul web in tal senso. La generosità degli Agnelli fa il paio, come dicevamo in precedenza, con quella di altri personaggi famosi: Silvio Berlusconi ad esempio ha voluto donare 10 milioni di euro a Regione Lombardia, sottoscrivendo una nota di Forza Italia.



