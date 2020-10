Coronavirus al Pentagono/ Positivo l’ammiraglio Ray, vertici militari in agitazione

Si fa incandescente la situazione coronavirus negli Usa, visto che, dopo che il presidente Donald Trump e la First Lady Melanie, sono stati infettati, anche i vertici militari presenti al Pentagono hanno preso il covid. A darne notizia è il quotidiano britannico Guardian, che racconta di come i massimi leader militari americani si siano messi in auto-quarantena dalla giornata di ieri, martedì 6 ottobre, dopo che un alto funzionario della Guardia Costiera, l’ammiraglio Charles W Ray, era risultato positivo al coronavirus. In base a quanto emerso, sarebbero in isolamento il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, Gen Mark Milley, e il vicepresidente, Gen John Hyten. Nel contempo sono stati sottoposti a tampone tutti coloro che sono entrati in contatto negli scorsi giorni con Ray, e pare che fino ad ora non siano emersi altri casi di positività. A preoccupare i vertici militari a stelle e strisce, il fatto che Ray fosse ad una riunione dei capi di stato maggiore venerdì scorso, dove vi era appunto tutti i principali leader militari d’America.

CORONAVIRUS AL PENTAGONO E FOCOLAIO ALLA CASA BIANCA

Con l’arrivo al Pentagono è ormai sotto gli occhi di tutti quanto il covid abbia invaso i centri del potere americano, tenendo conto che oltre a presidente e First Lady vi sarebbero almeno una decina di altri positivi fra collaboratori, funzionari, magistrati e membri del Congresso, con l’aggiunta della portavoce Kaileigh McEnany. Positivo anche il consigliere di Trump Stephen Miller, mentre sua moglie aveva già fatto il covid a maggio ed è risultata negativa. Un focolaio alla Casa Bianca e al Pentagono che il noto immunologo Anthony Fauci, membro della task force dell’amministrazione Usa contro il Covid-19, ha commentato con tali parole: “Date un’occhiata a quello che è successo questa settimana alla Casa Bianca. Questa è una realtà. E ogni giorno che passa spuntano sempre più persone infette. Non è una bufala. È una situazione spiacevole quando vediamo cose del genere, perché avrebbe potuto essere evitata”.



