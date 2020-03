Coronavirus, Alex Belli e Delia Duran bloccati a Cuba/ “Situazione davvero grave”

Tra gli italiani bloccati negli altri paesi del mondo a causa dell’epidemia di Coronavirus ci sono anche Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Barbara D’Urso, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, ha avuto modo di parlare con la coppia in collegamento da Cuba ed è qui che Belli ha svelato cosa sta accadendo. “La situazione è abbastanza grave. – ha esordito Alex in collegamento con la D’Urso – Noi siamo bloccati qua con tutta la produzione da più di un mese.” Così ha spiegato: “Ieri il governo cubano ha decretato un decreto molto ma molto duro nei confronti dei turisti, di spostarsi tutti quanti, più di 60 mila turisti, su L’Avana in due-tre strutture e farli rimpatriare forzatamente.” Ma è qui che nasce il vero problema, perché attualmente non ci sarebbero voli disponibili.

Alex Belli lancia l’allarme a Pomeriggio 5: “Come noi bloccati tantissimi italiani”

Alex Belli, in collegamento con Pomeriggio 5, infatti racconta: “Il problema è che non ci sono i voli. Ci sono due voli progettati con la Farnesina e con l’Ambasciata cubana di Alitalia ma sono pieni, quindi i primi voli sono sabato e gli unici posti che sono rimasti sono a dei prezzi improponibili.” La preoccupazione è perciò tanta: “Quindi per tutti gli italiani che sono qui è un problema grave. Ma la cosa più grave è che il governo cubano non ha capito che ammassare in poche strutture tutte insieme è la cosa peggiore da fare.” Una situazione molto delicata che dunque, oltre ad Alex Belli e Delia Duran, coinvolge molti altri turisti italiani e non solo, che rimangono bloccati a Cuba. (Clicca qui per il video)



© RIPRODUZIONE RISERVATA