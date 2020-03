Coronavirus, alleanza Macron-Trump/ Il leader francese “Forte iniziativa in arrivo”

Nuova alleanza fra la Francia e gli Stati Uniti, nella lotta contro il coronavirus. I rispettivi presidenti, Emmanuel Macro e Donald Trump, sono stati spesso e volentieri su posizioni differenti in merito a questioni di rilevanza internazionale, ma nella lotta all’epidemia da covid-19 hanno trovato un punto di contatto. Ad annunciarlo è stato lo stesso inquilino dell’Eliseo, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Ottima discussione avuta con Donald Trump. In risposta all’epidea da covid-19 stiamo preparando assieme ad altre paesi una nuova forte iniziativa che arriverà nei prossimi giorni”. Non si sa bene a cosa si riferisca il leader d’oltralpe, anche perchè non sono trapelate altre notizie a seguito del colloquio fra i due presidenti. Fatto sta che anche gli Stati Uniti, dopo un periodo di reticenza, hanno preso sul serio l’epidemia ed ora stanno mettendo in campo tutte le mosse necessarie per contrastarle.

CORONAVIRUS, ALLEANZA MACRON-TRUMP: GLI USA ORA HANNO PAURA

Trump, fino a poche settimane fa, parlava di semplice influenza, puntando il dito prima contro l’Europa e poi contro la Cina, ma negli scorsi giorni è stato attuato il lockdown in quasi tutto il paese, con voli bloccati e indetto un piano di rilancio economico record da ben 2mila miliardi di dollari (mai fatto prima d’ora), a sostegno delle imprese e dei lavoratori. Il tycoon a stelle e strisce ha preso di petto la situazione anche perchè nelle scorse ore il suo paese è divenuto quello più infetto al mondo con più di 80mila persone contagiate dal coronavirus, superata anche la Cina. Nel contempo, però, il commander-in-chief sta mantenendo un atteggiamento fin troppo ottimistico, convinto che l’emergenza rientrerà subito dopo Pasqua, quando poi si potranno riaprire fabbriche, negozi e le persone potranno tornare alla vita di prima.



