Coronavirus, America’s Cup/ Luna Rossa resta a Cagliari, stop alle World Series

Anche la gloriosa America’s Cup di vela cede il passo al Coronavirus: l’evento delle America’s Cup World Series in programma a Cagliari è stato infatti definitivamente cancellato e tutto il cammino verso la prossima edizione della Coppa America appare in salita. Luna Rossa ha espresso la propria delusione per l’annullamento dell’evento di Cagliari, dove il consorzio italiano ha la propria base e dove comunque Luna Rossa ha intenzione di restare nel cammino di preparazione verso l’America’s Cup 2021. Dunque ecco il messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook ufficiale da Luna Rossa: “Abbiamo da poco appreso la notizia che l’America’s Cup World Series di Cagliari è stata definitivamente annullata. Siamo rammaricati per questa decisione che non lascia spazio a eventuali posticipi, nonostante la richiesta da parte del Challenger of Record, non accettata dal Defender – Emirates Team New Zealand. Ci stavamo preparando all’evento da più di due anni con il massimo impegno e speravamo di poter regatare davanti a tutti i nostri supporter nelle acque di Cagliari, città che ci ospita con tanto calore e di cui ci sentiamo parte integrante”.

CORONAVIRUS AMERICA’S CUP: IL MESSAGGIO DI LUNA ROSSA

Il Coronavirus d’altronde sta imponendo un prezzo altissimo da pagare a tutti gli sport e anche la vela non fa eccezione. Luna Rossa cerca coimunque di guardare al futuro ancora con fiducia: “Nonostante questo, manteniamo alta la concentrazione e continuiamo il nostro percorso con grande dedizione e passione per essere pronti, al meglio, per disputare le sfide che ci aspettano in vista della 36esima America’s Cup. Ringraziamo sentitamente per il grande supporto, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, le autorità e tutti gli enti che hanno con grande impegno lavorato a questo progetto. Un importante ringraziamento va anche ai nostri sponsor, fornitori e tutti i collaboratori che ogni giorno ci sostengono con fiducia. La nostra base rimarrà qui, fino alla partenza per la Nuova Zelanda, e continueremo la preparazione a Cagliari in vista degli appuntamenti per la 36esima America’s Cup”, conclude Luna Rossa. Spiace per le tappe intermedie che avrebbero portato anche nelle acque italiane lo spettacolo della Coppa America, se non altro l’evento clou è ancora lontano nel tempo e dunque resta la speranza che tutto si possa svolgere regolarmente nelle acque della Nuova Zelanda fra esattamente un anno, a marzo 2021.



