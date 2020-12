Coronavirus, arriva test fai da te/ Via libera Fda: “Risultato a casa in 20 minuti”

Dopo il tampone rapido, per combattere in maniera più efficace l’emergenza coronavirus arriva il test fai da te. Grazie al via libera della Food and Drug Administration (Fda), negli Stati Uniti sarà disponibile in farmacia il primo tampone da banco per la diagnosi di Covid-19: come reso noto dall’agenzia regolatoria statunitense, il test si esegue a casa e il risultato arriva nel giro di appena 20 minuti.

L’epidemia da coronavirus sta colpendo duramente i principali Paesi al mondo e con il test fai da te sarà così possibile consentire un tracciamento migliore, allargando le possibilità di screening. Prodotto dalla ditta australiana Ellume, il tampone rapido da banco potrà essere effettuato dagli adulti ma anche dai bambini a partire dai 2 anni di età.

CORONAVIRUS, TEST FAI DA TE DISPONIBILI NEGLI USA

«Autorizzando il test per uso da banco, la FDA consente di venderlo in luoghi come i drug stores, dove un paziente può acquistarlo, fare il tamponi, eseguire il test e scoprire il risultato in appena venti minuti», la conferma del commissario dell’agenzia americana, Stephen Hahn: «Stiamo aiutando ad allargare l’accesso degli americani ai test, riducendo il carico di lavoro sui laboratori e offrendo ai cittadini più opzioni, questa volta in sicurezza dalla propria abitazione».

Il The Guardian sottolinea che Ellume, per combattere l’emergenza coronavirus, utilizza un test fai da te che viene collegato a un’applicazione per smartphone, così da inviare i risultati tramite bluetooth i appena 20 minuti. Per utilizzare l’applicazione gli utenti devono inserire il codice postale e la data di nascita, così i dati possono essere condivisi con le autorità sanitarie per monitorare i focolai e portare avanti il tracciamento dei contatti. La FDA ha evidenziato che il test di Ellume ha identificato correttamente il 96% dei campioni positivi e il 100% dei campioni negativi nei pazienti con sintomi. Nei pazienti asintomatici, invece, il test fai da te ha identificato il 91% dei campioni positivi e il 96% dei campioni negativi.

