Coronavirus AS Roma/ Kit sanitario e spesa a casa per i tifosi più anziani

Bella iniziativa di Roma Cares nel pieno dell’emergenza Coronavirus che ormai coinvolge pienamente anche la Capitale. La fondazione della Roma infatti è molto attiva con l’obiettivo di tutelare le fasce più deboli della popolazione, che sono naturalmente anche quelle più a rischio nel caso in cui contraessero il Covid-19. Ecco dunque che la fondazione del club giallorosso in questi giorni sta contattando gli abbonati più anziani allo stadio Olimpico (over 70) per consegnare loro nei prossimi giorni un kit sanitario e generi alimentari di prima necessità. Qualche anziano, colpito da questa iniziativa evidentemente imprevista, ha prudentemente pensato che si trattasse di una truffa. Scrupolo legittimo, ma in questo caso infondato: Roma Cares consegnerà il materiale a casa, nel rispetto di tutte le norme, lasciando la scatola direttamente davanti la porta.

CORONAVIRUS AS ROMA: LE INIZIATIVE DEI GIALLOROSSI

Un modo semplice ed efficace da parte della Roma, naturalmente tramite la fondazione che è deputata a svolgere iniziative benefiche, per essere accanto concretamente a chi ama da sempre i colori giallorossi e segue la Roma allo stadio fedelmente anche oltre i 70 anni di età. L’iniziativa dedicata agli abbonati più anziani fa parte di un insieme di iniziative intraprese da Roma Cares per affrontare l’emergenza Coronavirus, come ad esempio la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani, le 13mila mascherine e i gel a disposizione degli ospedali e dei cittadini e l’acquisto di otto ventilatori polmonari per la terapia intensiva e sub intensiva e ottoroma gruppo nuovi letti dedicati allo stesso trattamento. Adesso arriva anche un gesto più semplice ma di concreta vicinanza a chi tifa la Roma da una vita intera.



