Coronavirus Atletica/ Saltano 3 tappe della Diamond league: in pista a Stoccolma?

Non è ancora iniziata la grande stazione dell’atletica outdoor, ma pure l’emergenza coronavirus esplosa nelle ultime settimane ha già condizionato il calendario della stagione 2020. In tale senso riportiamo che la Wanda Diamond league ha deciso di rinviare a data da destinarsi le prime tre tappe della Diamond league, il circuito del diamante che vede protagonisti i nomi più importanti dell’atletica mondiale. Saltano dunque nel calendario ufficiale le prime prove, previste il 17 aprile in Qatar e il prossimo 9 e 16 maggio in Cina: secondo la nota ufficiale: “Questa decisione è stata presa in stretta consultazione con i comitati organizzativi, le autorità locali e gli organi di governo dello sport”. Uno stop dunque inevitabile visto l’aggravarsi a livello globale dell’emergenza coronavirus, che pure ha costretto alcuni governi a bloccare gli ingressi nel proprio paese, rendendo così di fatto impossibile il normale svolgimenti di eventi di tale misura.

DIAMOND LEAGUE: SI RECUPERA AD AGOSTO LA TAPPA DI SHANGHAI

Con il rinvio delle prime tre tappe della Diamond league 2020 per l’emergenza coronavirus, ecco che da calendario ufficiale, questa stagione della Diamond league per il momento partirà solo il prossimo 24 maggio con l’appuntamento di Stoccolma ma non possiamo escludere altre cancellazioni del programma originario ad ora. Aggiungiamo però che la Wanda Diamond league, contestualmente alla notizia del rinvio delle tappe sopracitate, ha già informato gli appassionati sulla data del recupero della tappa di Shangai, che verrà quindi rimesso in calendario per il prossimo 13 agosto. Gli altri due eventi potrebbero poi venir riprogrammati per settembre, anche dopo le finali di Zurigo, previste al momento dal 9 all’11 settembre prossimo.



