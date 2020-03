Coronavirus basket/ DeAndre Lansdowne lascia Brescia: “Pronto a tornare se servirà”

Anche la Germani Brescia perde i pezzi: nelle scorse settimane abbiamo parlato dei tanti stranieri del nostro basket che, in emergenza Coronavirus, hanno deciso di rientrare in patria. Un problema non indifferente, già affrontato da protagonisti della Serie A e addetti ai lavori: senza troppi giri di parole, per esempio, Matteo Boniciolli ha affermato come la stagione attuale vada cancellata e sia necessario pensare già alla prossima, proprio perché ci sono tante squadre che in questo momento si trovano con roster dimezzati. In qualche caso gli stranieri hanno rescisso i loro contratti e potrebbero non fare ritorno in Italia; sembra essere diverso il caso della Leonessa, terza forza del nostro campionato e che nelle ultime ore ha concesso il rientro in patria a DeAndre Lansdowne, Tyler Cain e Travis Trice. Del resto, con il torneo fermo non c’erano nemmeno obblighi legati agli allenamenti visto che al momento la società ha prorogato la ripresa non prima del 3-4 aprile.

CORONAVIRUS BASKET: LE PAROLE DI DEANDRE LANSDOWNE

DeAndre Lansdowne ha anche voluto lasciare un messaggio alla società Brescia, che gli ha permesso di tornare negli Stati Uniti in piena emergenza Coronavirus. “Grazie Basket Brescia Leonessa” si legge nella sua nota, nella quale la guardia ha affermato che in questo momento l’Italia è l’epicentro del Covid-19 (“lo dicono i numeri”) e che dunque la decisione di tornare a casa sia stata la più intelligente, presa insieme alla famiglia e all’agente. “La stagione è stata temporaneamente sospesa come molte altre leghe in tutto il mondo” ha poi affermato Lansdowne, che ha detto di non essere troppo sicuro che si possa ripartire ma è pronto a farlo con la Germani. “Mi manterrò sempre pronto per ricominciare” ha infatti chiuso il suo messaggio; anche Brescia ovviamente spera che, nel caso Lansdowne possa tornare visto che si tratta di uno dei migliori giocatori nel roster.

Prima della sosta forzata, DeAndre Lansdowne ha prodotto 13,3 punti e 3,0 rimbalzi tirando con il 36,4% dall’arco, partendo nel quintetto iniziale per 18 delle 21 partite disputate in Serie A1; insieme a lui, come detto, sono tornati in patria Tyler Cain (centro visto a Varese nelle due stagioni precedenti) e Travis Trice, arrivato in corsa. Per il primo 10,1 punti e 7,2 rimbalzi a conferma di quanto aveva già mostrato con la Openjobmetis, il secondo invece ha giocato appena 3 partite di campionato con 6,3 punti e 2,0 assist. Brescia comunque si trova sulla stessa barca di tutte le avversarie del torneo, che hanno perso i pezzi fin da quando in Italia si è iniziato a parlare di misure restrittive e isolamenti; ora la cosa non è certamente tra le priorità quando si parla di Coronavirus, ma certamente il tema della chiusura della stagione andrà affrontato in concreto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA