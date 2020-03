Dino Meneghin: “Annulleremo il campionato di basket”/ “La decisione sarà della FIP”

Lo aveva anticipato la Gazzetta dello Sport, lo dice anche Dino Meneghin: la stagione di basket si fermerà in maniera definitiva, e non riprenderà. L’emergenza Coronavirus non ha ancora allentato la sua presa, in Italia i morti sono oltre 10 mila (con una percentuale di decessi che è di circa il 10% rispetto ai casi dichiarati) e dunque è indispensabile prendere decisioni anche drastiche. Meneghin, parlando ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha dunque detto che fermare la stagione di basket è “doveroso per preservare la salute degli atleti principali”; il presidente onorario della Federazione ha già affermato che i campionati verranno annullati, perché in questo momento la vita è più importante dello sport. C’è stato anche un appello al mondo del calcio per arrivare allo stop definitivo, e sappiamo che il ministro Spadafora ha già parlato di una ripresa che quantomeno verrà posticipata.

Il basket si ferma per il Coronavirus: Dino Meneghin ha voluto specificare che il suo parere è quello di un privato cittadino e che la decisione finale verrà presa dal presidente federale Gianni Petrucci, ma chiaramente la sua influenza all’interno della FIP non è secondaria. “Le decisioni possono annullare il campionato e ricominciare il prossimo anno, oppure capire quando ci sarebbe uno spiraglio di possibilità per fare playoff e playout”: in questa seconda eventualità, comunque presentata come complicata anche perché al momento attuale è impossibile fare progetti certi, andrà chiaramente stabilito quali possano essere le finestre utili per giocare: nel campionato di Serie A1 mancano ancora 13 giornate per chiudere la regular season e i playoff, come sappiamo, possono portare via almeno un mese. Questo significherebbe inevitabilmente concludere la stagione a luglio inoltrato, considerando che fino a maggio è abbastanza irrealistico riprendere a giocare.

CORONAVIRUS BASKET: SCUDETTO ASSEGNATO?

L’altra soluzione per assegnare comunque lo scudetto di basket sarebbe quella di fermarsi e considerare la classifica attuale; tuttavia, la Serie A1 è iniziata con le varie squadre che sapevano di dover disputare i playoff e cambiare in corso d’opera rappresenterebbe comunque una decisione non proprio agile (per lo stesso motivo non sarebbe semplicissimo impostare i playoff nella Serie A di calcio). Al momento la Virtus Bologna sarebbe campione d’Italia, al netto delle giornate di riposo che alcune squadre hanno già avuto rispetto ad altre – nel massimo campionato di pallacanestro le squadre sono dispari; eventualmente si potrebbe pensare di giocare solo i playoff prendendo per buona la graduatoria attuale, ma anche questa sarebbe certamente una scelta da ponderare per bene. Come dice lo stesso Meneghin: “Qualsiasi decisione deve essere ponderata all’inverosimile”. Ed è quello che sicuramente verrà fatto nelle prossime settimane.



