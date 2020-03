Coronavirus basket/ Jeremy Lin torna in Cina: “Il mondo ha bisogno di pallacanestro”

Vi ricordate di Jeremy Lin? Il cestista statunitensi, con origini taiwanesi, ha deciso di tornare in Cina per riprendere a giocare a basket. Lo ha annunciato con un lungo post su Instagram, che lo ritrae seduto sulla Grande Muraglia e con un messaggio di congratulazioni e ringraziamenti al personale sanitario che “lavora senza fatica nei 50 Stati”, così come a tutti quelli che stanno facendo il possibile per rallentare il Coronavirus. Lin giocherà con la maglia dei Beijing Ducks, che è la sua squadra di CBA: aveva lasciato la Cina nel momento in cui il Covid-19 era esploso, tornando negli Stati Uniti che è la sua patria (è nato a Palo Alto, in California) e dove ha giocato praticamente per tutta la carriera, vestendo tante maglie. “Sono state due settimane incredibili, isolato in palestra… il basket non è mai stato così significativo”. Lin di fatto ha detto che in questo momento il mondo ha bisogno più che mai della pallacanestro, ed è per questo che ha deciso di tornare; in Cina l’emergenza Coronavirus sembra rientrata e ora si potrà tornare a giocare, così anche lui ha deciso di farlo.

CORONAVIRUS BASKET: JEREMY LIN TORNA IN CINA

Jeremy Lin è campione NBA con i Toronto Raptors, ma nella franchigia canadese ha giocato poco essendo chiuso dall’esplosione di Fred VanVleet e, ovviamente, da Kyle Lowry; giocatore discreto che probabilmente sarebbe passato sotto silenzio (come tanti altri) se non fosse stato per quelle due settimane passate alla storia come Linsanity. Era il febbraio 2012: Lin giocava nei New York Knicks e, sfruttando i tanti infortuni nel roster, si era preso la ribalta. Sei partite con 20 punti e oltre, media di 26,1 e canestro decisivo per la vittoria contro Toronto; da lì il playmaker è rientrato nei ranghi e ha iniziato la sua lunga peregrinazione per il Paese. Ha giocato con Houston, Los Angeles Lakers, Charlotte, Brooklyn, Atlanta e appunto Toronto. Quei 12 giorni tuttavia resteranno sempre impressi nella mente degli appassionati: di fatto Lin ha riassunto il celebre motto della Lega “Where amazing happens”, oggi a 31 anni vuole provare a dare una mano alla Cina a ripartire dopo il grande disastro del Coronavirus, sperando ovviamente anche di essere protagonista con i Beijing Ducks.



