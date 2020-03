Coronavirus basket/ Meo Sacchetti: “Sono pronto a tagliarmi lo stipendio”

Meo Sacchetti è pronto a tagliarsi lo stipendio. L’allenatore della Vanoli Cremona e della nazionale, raggiunto telefonicamente dall’Ansa, ha confermato di voler prendere in considerazione questa possibilità: anche lui ha ricevuto la lettera della Federbasket nella quale si chiede a tutti gli associati di fare un sacrificio in tal senso, per fare fronte all’emergenza Coronavirus che naturalmente sta mettendo in ginocchio anche l’economia. Nel mondo dello sport in particolare l’assenza di partite significa non incassare dalle vendite dei biglietti e quant’altro; per questo motivo le varie federazioni stanno iniziando ad adottare provvedimenti in tal senso. “Qui all’ospedale di Cremona sono arrivati militari americani a dare una mano” ha detto Sacchetti a proposito della città in cui allena, che peraltro è una delle più colpite dalla pandemia; ha anche affermato come la cosa più importante in questi momenti difficili sia mantenere la salute e non certo lo stipendio. Parole che sono in linea con il messaggio che sta passando in questi giorni; non sono mancati colleghi che, riferendosi ad una eventuale conclusione della stagione, hanno già fatto sapere di non essere interessati a questo quanto alla costruzione del campionato che verrà, o comunque al frenare questo contagio.

CORONAVIRUS BASKET: TAGLIO DEGLI STIPENDI?

Il taglio degli stipendi, accettato a parole da Meo Sacchetti, come detto potrebbe riguardare anche altri ambiti: abbiamo letto in precedenza come il Lione si sia accodato ad altre società della Ligue 1 e, in una Francia che sta venendo violentemente colpita dal Coronavirus, abbia deciso di licenziare i suoi giocatori disponendo che venga pagato solo il 70% dello stipendio. In Italia come detto il taglio potrebbe entrare in vigore tra poco: nel mondo del calcio se ne potrebbe parlare nel corso di una riunione che i club dovrebbero tenere domani. Come sappiamo il mondo del basket italiano è condizionato in larga misura dal Covid-19: non sono pochi gli stranieri che hanno scelto di tornare in patria per evitare il contagio, gli Usa ce l’hanno fatta appena in tempo ma ora nel loro Paese la situazione sta diventando grave quanto in Italia. A tale proposito, su queste pagine avevamo riportato le parole di Matteo Boniciolli e Carlo Recalcati: entrambi si erano detti più preoccupati per la prossima stagione (accompagnata da tanti dubbi) che per l’assegnazione dello scudetto, in questo momento un aspetto di ben poca rilevanza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA