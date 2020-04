Coronavirus Basket/ Stagione 2021 a 20 squadre? Possibili anche gironi Nord-Sud

Pubblicità

Stoppato definitivamente il campionato di Basket della Serie A1 e non solo, ecco che in Lega Basket è già al lavoro per studiare un piano per il prossimo campionato 2020-2021 dove potrebbero non essere poche le novità e le sorprese per appassionati e non solo. Di fatto sono tante le ipotesi e le variabili poste sul tavolo: quello che è certo è che servirà al più presto fissare una classifica definitiva per la stagione 2019-20, per distribuire i pass per le prossime edizioni delle competizioni europee. E proprio su tal problema ecco che già una soluzione si sta facendo avanti, ed è quella di cristallizzare la classifica alla fine del girone di andata del campionato A1: in tal modo sarebbero già definite le società che prenderemo parte a Eurocup, Europecup e Champions league, con Olimpia Milano già in Euroleague, essendone licenziataria.

CORONAVIRUS BASKET: LE IPOTESI SUL TAVOLO PER IL 2020-21

E in vista della prossima stagione del basket italiano? E’ proprio qui che sui affollano le ipotesi anche più fantasiose per il mondo della palla a spicchi nazionale. Si sta infatti valutando una rivoluzione del format per la stagione 2020-21 dove di certo si chiederà che i team partecipanti siano in numero pari: possibile dunque un campionato a 14, 16 o 18 squadre, ma non si esclude un allargamento fino a 20 club iscritti. Molto in tale senso dipenderà dalle richieste di iscrizioni che perverranno, che potrebbero essere in piccolo numero, visto la crisi economica che ha colpito il sistema in seguito alla pandemia (solo in A1 sono già 7-8 le società traballanti). Altra ipotesi sul tavolo è forse la più complicata da attuare, con la creazione di una Mega Serie A composta da 20 squadre (priorità alle 17 della A1 già tre ripescate dall’A2) e divise in due gironi su distinzione geografica Nord-Sud, come accadeva per la vecchia Serie C calcistica. Tale scenario, di complicata attuazione, però si presenterebbe nel caso in cui la ripartenza sarebbe posticipata all’autunno inoltrato e dunque con un via alla stagione a porte aperte dato non prima di gennaio 2021 (in via ipotetica). Per il momento però si tratta solo di ipotesi per il futuro del basket: l’unico dato noto è che la Lega ha deciso di posticipare al 31 luglio il termine per l’iscrizione al campionato A1.



