Coronavirus, benzinai chiusi/ “Mercoledì in autostrada poi tutti gli altri”

I benzinai hanno annunciato la chiusura degli impianti a partire da domani. Attraverso una nota emessa dalle sigle sindacali Faib-Fegica-Figisc/Anisa, hanno fatto sapere: “Gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria”. I sindacati spiegano quindi il perchè di tale scelta drastica: “Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio”. Probabile a questo punto un intervento dello stato per provare a convincere una categoria, quella appunto dei benzinai, convinta di essere in qualche modo dimenticata in questa fase di emergenza. Il petrolio è ai minimi storici da quasi 20 anni, e anche stamane i prezzi al litro dei principali distributori ha aperto in ribasso. Al momento il prezzo medio della benzina è di 1.482 euro al litro (ieri era di 1.485), mentre il diesel è sceso a 1.369.

CORONAVIRUS, BENZINAI VERSO LA CHIUSURA: 100MILA FINO AD OGGI LE POMPE APERTE

Con le attività chiuse, i negozi con le serrande abbassate e le varie misure restrittive in atto, gli affari non sono di certo floridi, e di conseguenza è stata annunciata la chiusura graduale delle varie pompe di benzina. Fino ad oggi sono stati circa 100mila i distributori che hanno svolto regolarmente il proprio servizio: “In un Paese che, malgrado i limiti strutturali e l’assoluta drammaticità della situazione, cerca e spesso trova il modo per far scattare meccanismi di solidarietà – fanno sapere ancora i sindacati – c’è una categoria di persone, oltre 100.000 in tutta Italia, che, senza alcuna menzione, ha finora assicurato, senza alcun sostegno né di natura economica, né con attrezzatura sanitaria adeguata, il pubblico servizio essenziale di distribuzione di energia e carburanti per il trasporto di beni e persone”. I sindacati concludono la loro lunga nota/sfogo dicendo: “Non abbiamo nè voglia, nè la forza per spiegare o convincere delle solari ragioni che ci sostengono”.



