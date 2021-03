Coronavirus Brasile, nuovo record di morti/ 2.340 decessi in 24 ore, è allarme

Tra i Paesi più colpiti dal coronavirus, il Brasile ha registrato un nuovo tragico record. Come reso noto dalla stampa locale, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 2.340 decessi per Covid-19: mai così tanti da inizio pandemia. Piuttosto elevato anche il numero di nuovi casi positivi, oltre 74 mila. Da inizio emergenza sanitaria sono state annotate 281.626 vittime, con oltre 11 milioni di infettati accertati.

I funzionari della sanità di San Paolo, lo stato più popoloso del Brasile, hanno invitato il nuovo ministro della Salute a considerare l’ipotesi di un blocco nazionale. Ricordiamo che solo a San Paolo sono stati registrati 679 decessi. Il Paese sudamericano ha il secondo più alto numero di infezioni e morti nel mondo, dietro solo agli Stati Uniti.

CORONAVIRUS BRASILE: É ALLARME

La nuova ondata di Covid-19 non ha risparmiato nessuno e ora il Brasile si trova a fare i conti con una situazione emergenziale e con un nuovo ministro della Salute. Oggi infatti sarà ufficialmente nominato Marcelo Queiroga, il quarto politico a ricoprire il ruolo di guida del ministero della Sanità. A finire nel mirino della critica è il presidente Jair Bolsonaro, che si è costantemente opposto alle misure restrittive introdotte dai governatori statali, sostenendo che i danni collaterali all’economia risulteranno peggiori degli effetti del virus. Come evidenziato dalla stampa brasiliana, Queiroga ieri ha esortato i cittadini a indossare le mascherine e ad adottare le misure di sicurezza come distanziamento e lavaggio delle mani. Non si è invece sbilanciato sull’ipotesi di lockdown, attese novità a stretto giro di posta…

