Coronavirus Bundesliga/ Assemblea dei club: il ritorno in campo slitta al 19 aprile?

La Bundesliga è ferma per il Coronavirus: anche il campionato tedesco è stato tra quelli che hanno sospeso l’attività a seguito della grande emergenza che ha colpito l’Europa. In particolare, ricordiamo le parole di Angela Merkel che nei giorni scorsi sosteneva come in Germania il 70% della popolazione avrebbe potuto contrarre il Covid-19, oggi i decessi sono ancora molto bassi (si parla di 13 morti) ma i contagi sono in aumento e il Paese ha già provveduto a chiudere i suoi confini. In Germania non si gioca dallo scorso fine settimana; le misure restrittive che impongono lo stop alle partite di calcio durerà almeno fino al 2 aprile, ma oggi a Francoforte è in programma un’assemblea straordinaria che vedrà coinvolte le 36 squadre professionistiche del calcio tedesco e c’è un’indiscrezione secondo la quale i campionati potrebbero essere sospesi per altre due settimane, arrivando dunque al 19 aprile. In questo modo chiaramente la situazione sarebbe molto complessa dal punto di vista del termine regolare della stagione, un problema che come ben sappiamo si sta affrontando anche in Italia e in altri Paesi.

CORONAVIRUS BUNDESLIGA, PROLUNGATO LO STOP AL CAMPIONATO?

L’emergenza Coronavirus dunque potrebbe prolungare lo stop della Bundesliga: nel campionato tedesco al momento l’ultima giornata completata è la 25^. Aiuta il fatto che le squadre partecipanti al massimo torneo siano 18, e dunque i turni da disputare 34: ne mancano 9, il calendario stabilisce che l’ultima giornata debba andare in scena il 16 maggio – così da permettere ai tanti giocatori coinvolti di raggiungere le rispettive nazionali in vista degli Europei – ma è chiaro che se la stagione si dovesse realmente riaprire il 19 aprile (se in quella domenica si giocherà) si sarebbero perse ben cinque settimane. Facendo un rapido calcolo, e ammettendo che non vengano utilizzati turni infrasettimanali (dipenderebbe anche dalla presenza eventuale di squadre tedesche nelle coppe europee, che allo stesso modo dovranno recuperare) si arriverebbe al 20 giugno: gli Europei dovrebbero inevitabilmente slittare, e infatti la UEFA nelle prossime ore dovrebbe proprio confermare questa soluzione ponendo il torneo continentale tra novembre e dicembre. Staremo a vedere, perché anche la data del 19 aprile per il momento è una mera ipotesi: il Coronavirus purtroppo non guarda in faccia nessuno, si dice che il picco non sia ancora arrivato e la situazione potrebbe ancora peggiorare…



