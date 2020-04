Coronavirus Bundesliga/ Attesa per l’ok dal governo, Rummenigge:”Saremo responsabili”

Pubblicità

Sono ore decisive per il calcio tedesco: oggi pomeriggio infatti è attesa risposta da parte della cancelliera Angela Merkel sull’opportunità di riprendere il campionato della Bundesliga, lì dove si era fermato per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Già ieri i ministri dello sport dei laender tedeschi avevano dato il proprio via libera alla ripresa delle attività agonistiche, ma stando alle ultime indiscrezioni che ci arrivano da fonti tedesche, pare che il governo non sia troppo convinto ad accendere subito il semaforo verde. Si fa dunque strada l’opzione che la cancelliera decida di rinviare la decisione per la ripresa della Bundesliga alla prossima settimana se non di più, per aver più tempo per valutare gli effetti e le conseguenze dopo l’alleggerimento delle restrizioni, occorso circa 7 giorni fa. Pure però le pressioni perché il primo campionato tedesco di calcio riparta sono tante: altrettanti sono i dubbi che ancora non hanno trovato risposta.

CORONAVIRUS BUNDESLIGA: RUMMENIGGE: “SAREMO SERI”

Pur in questo momento di vera confusione e in attesa che la politica dia il suo responso, ecco che Karl Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monco non può che dirsi ottimista per la pronta ripresa del campionato della Bundesliga. Intervistato dal Muenchner Merkus, l’ex campione tedesco ha infatti affermato: “Certo, dovremo fornire partita dopo partita prova del fatto che agiremo in modo esemplare e rispettoso delle regole, ma vivremo all’altezza delle nostre responsabilità”. Il CEO del club bavarese è inoltre convinto che il protocollo sanitario fissato per la ripresa “ci impegna ad essere molto seri” e che certo i club si riveleranno all’altezza delle aspettative. Pure oltre alla grande sicurezza del bavarese, le perplessità sulla ripresa della Bundesliga rimangono, tenuto anche conto degli ultimi numeri legati alla pandemia da coronavirus che si registrano in Germania.



