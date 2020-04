Coronavirus Bundesliga/ Rummenigge: “Si giochi: sulle date decide la politica”

Come in Italia, anche in Germania, dove pure per il momento l’emergenza sanitaria per il coronavirus pare sotto controllo, si lavora per il rientro in campo e dunque la ripartenza della Bundesliga. Nonostante la pandemia, infatti la voglia di tornare in campo e tanta e già i club della prima serie del calcio tedesco sono in campo per svolgere allenamenti a piccoli gruppi, in osservanza chiaramente delle ultime indicazioni governative. Pure però anche qui l’incertezza per il destino della stagione è grande: a dare qualche chiarimento però oggi è intervenuto sulle colonne del Correre dello sport Karl Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco. Il dirigente tedesco ha infatti confermato che : “È tutto provvisorio. Il dg della Lega ha formulato delle ipotesi, prospettato degli scenari, qui l’organizzazione è molto importante. Ma le date non le decide il calcio, bensì la politica. Esattamente come in Italia. Non sappiamo ancora se riprenderemo al 100 per cento il 9 maggio”.

CORONAVIRUS BUNDESLIGA, RUMMENIGGE: IL CALCIO DEVE RIPARTIRE

Se dunque anche per la Bundesliga vi è grande incertezza per quello che sono le date del ritorno in campo, pure per l’ad del Bayern Monaco, come per tanti suoi colleghi, rimane prioritario la ripresa del campionato e dunque il pronto ritorno in campo, quando naturalmente ve ne saranno le condizioni. Nella lunga intervista concessa, Rummenigge ha ricordato: “Sappiamo però che è necessario ricominciare. Per due motivi. Il primo è quello sportivo. Bisogna assegnare il titolo, sapere quali squadra parteciperanno alle coppe, chi retrocederà. Il secondo, non meno importante, è economico”.

Di fatto anche in seno alla Bundesliga dunque la situazione non è affatto rosea, anche dal punto di vista economico, come lo stesso dirigente tedesco poi ben spiega: “Tanti club, anche i più importanti, sono in grossissime difficoltà. Il calcio negli ultimi dieci anni ha vissuto ben oltre le proprie possibilità, alzando costantemente i costi. Transfer, ingaggi. Sempre più su, su, su. Troppe società hanno accumulato debiti insostenibili assumendosi da sole tutti i rischi”. Sono dunque parecchi i dubbi che si accendono sul futuro della stagione 2019-2020 del calcio tedesco. Come dunque affrontare la situazione? “Bisogna innanzitutto capire come evolve la situazione. Aspettiamo soltanto la luce verde del governo. Disciplina e sensibilità sono i nostri punti di forza”, l’ultimo inciso dello stesso Rummenigge.



