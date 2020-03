Coronavirus, Burioni segnala assembramenti sul Tevere/ Ma la foto è “dell’800”

Fra i personaggi più “esposti” in questo periodo vi è soprattutto il noto virologo Roberto Burioni. Considerato uno dei massimi esperti del settore, nonché uno dei più autorevoli divulgatori scientifici non solo in Italia, lo vediamo spesso in televisione per esternare il proprio parere sull’emergenza coronavirus, nonché per rispondere a interviste sui vari quotidiani nazionali. Nelle ultime ore, però, Burioni è stato protagonista di un piccolo scivolone, o se vogliamo dirla meglio, di una fake news. Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter, una foto direttamente da Roma, dalle sponde del Tevere. Nello scatto incriminato, che potrete trovare più in alto, si vede un bel po’ di gente passeggiare in riva al fiume della capitale, in barba alle misure restrittive emanate dal governo, circa la necessità di restare a casa, salvo necessità ed emergenze. Un’immagine accompagnata dalla didascalia dello stesso Burioni, che scriveva: “A Roma non hanno ancora capito bene la situazione”.

CORONAVIRUS, BURIONI E LA FOTO DEL TEVERE: “L’HO RIMOSSA, MA STATE A CASA”

Peccato però, come ricorda stamane il sito di Dagospia, e come fatto notare da molti, che quella foto non facesse riferimento ai giorni dell’emergenza coronavirus, bensì a tempi più addietro. Molti, infatti, coloro che hanno fatto notare all’esperto virologo la sgranatura dello scatto, e nel contempo, sono stati diversi coloro che hanno attaccato Burioni. “Era in fame di like”, scrive una, mentre un altro utente di Twitter ha replicato, in maniera decisamente esagerata: “Denunciate Burioni. Queste forme di sciacallaggio vanno punite”. Nel tardo pomeriggio, precisamente alle ore 16:51, Burioni ha deciso di rimuovere la foto, forse avvisato che lo scatto non fosse per nulla attuale, pubblicando un’altra immagine: “Ho rimosso le foto, ma vi prego state tutti a casa. Altrimenti non ne usciamo. Grazie”. Peccato però che gli hater social non avessero ancora digerito il precedente intervento: “Le scuse per aver diffuso una bufala dove sono?”. Un altro utente infine ha scritto: “Ok, ma qualcuno avvisi la Raggi che sta a mannà e carabinieri”. Già, perchè il sindaco di Roma pare si fosse già attivato inviando pattuglie dei vigili a meglio controllare la situazione dopo la segnalazione social.



