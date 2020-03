Coronavirus: cadaveri gettati nelle fosse in Italia/ Video virale ma è una serie tv

In questi giorni stanno circolando sul web moltissime fake news e nel contempo numerosi video falsi inerenti l’epidemia da coronavirus. L’ultimo è apparso sulla pagina Facebook di un indiano, un filmato in cui si vedono numerosi corpi avvolti in teli di plastica in un capannone enorme, poi gettati tramite degli escavatori in una fossa comune. La didascalia che accompagna il video spiega: “Le vittime da coronavirus in Italia!”. Peccato che molti, nonostante sia evidente che il filmato sia preso da una pellicola, abbiano creduto al post, ripubblicando a loro volta il video, che è divenuto in breve tempo virale fra Facebook, WhatsApp e Twitter. Un altro utente, ad esempio, ha postato il video scrivendo: “Orribile vedere i corpi senza vita da coronavirus in Italia”. Come già anticipato sopra, il video in questione è preso direttamente dalla serie tv del 2007 dal titolo “Pandemic”.

MORTI DA CORONAVIRUS IN ITALIA: ANCHE I TG INDIANI CI SONO CASCATI

Nel video si sente dire: “Sebbene non comprovato dalle autorità statali e cittadine, ora abbiamo informazioni da parte di una fonte informata che ci dice che gli obitori della città sono pieni oltre la capacità. Le fosse comuni sono state scavate per l’incenerimento e la sepoltura dei morti. L’attuale numero di morti dovuto al virus della riptide è di diverse migliaia”. Proprio dalla parola “riptide” si è risaliti (se ancora ve ne fosse bisogno), alla pellicola di cui sopra, un telefilm thriller fantascientifico americano, che racconta appunto di un’epidemia che sconvolge gli Stati Uniti, devastando Los Angeles e provocando milioni di morti. Anche alcuni notiziari locali d’India pare si siano fatti ingannare dal filmato in questione, e lo abbiano rilanciato sui propri telegiornali a testimonianza della drammatica situazione che si sta vivendo in Italia. Se voleste vedere il video in questione, vi basta cliccare qui



