Coronavirus, calendario Serie B e Serie C/ Le possibili date per ripartire

Provare a ripartire per completare la stagione, anche se naturalmente ha la precedenza la battaglia contro il Coronavirus. Anche per Serie B e Serie C questa è la parola d’ordine: si deve provare a progettare il futuro, anche se parlare di date in questo momento è un esercizio ancora piuttosto complicato. La prudenza suggerisce che almeno ancora per tutto aprile non ci sarà modo di tornare in campo, anche perché va pure considerato che sarà necessario un richiamo di preparazione quando si potrà almeno tornare ad allenarsi. In questo momento ad esempio tutte le squadre di Serie B sono ferme, provvedimento dettato da una doverosa prudenza, a maggior ragione considerando appunto che passerà ancora almeno un mese e dieci giorni prima di una ripresa dell’attività agonistica. Vediamo allora, partendo dalla possibile pianificazione del calendario disegnata dalla Gazzetta dello Sport, come potrebbero ripartire Serie B e Serie C dopo il Coronavirus.

CORONAVIRUS, CALENDARIO SERIE B

Va detto che la Serie B è in Italia il campionato con meno problemi: finché è stato possibile è andata avanti a porte chiuse e così al torneo cadetto resta una sola partita da recuperare, cioè Ascoli Cremonese. Certo, restano comunque dieci giornate più playoff e playout, che non saranno uno scherzo ripartendo a maggio, però la Serie B non è in una situazione eccessivamente critica e potrebbe dunque assorbire senza danni anche un ulteriore slittamento di un paio di settimane. Ripartendo nel weekend lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio, si potrebbero piazzare alcuni turni infrasettimanali per arrivare a chiudere la stagione regolare sabato 6 giugno, poi da martedì 9 giugno inizierebbero playoff e playout, con l’ultimo atto (finale di ritorno dei playoff) il 26 giugno. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, resta comunque cauto: “Maggiore sarà il nostro grado di attenzione, minore sarà la durata del periodo di emergenza”. In Serie B comunque più che le date preoccupa la situazione economica, per cui Balata invoca la defiscalizzazione e fondi straordinari.

CORONAVIRUS, CALENDARIO SERIE C

Anche in Serie C il tema economico è fonte di preoccupazione, ma nel caso della Lega Pro anche stendere un calendario potrebbe essere complicato. Infatti il girone A il girone B devono giocare ancora di fatto dodici giornate della stagione regolare (undici complete più molti recuperi della 27^ giornata), solo il girone C è messo meglio. Anche ricominciando ad inizio maggio e pur inserendo molti turni infrasettimanali, nella migliore delle ipotesi non si finirebbe prima del 14 giugno. A quel punto ci sarebbero poi playoff e playout e – se non si taglierà la formula – sappiamo che i playoff di Serie C sono un vero e proprio “secondo campionato” con 28 squadre in lizza per una sola promozione. La bozza della Gazzetta ipotizza una finale playoff il 19 luglio: è evidente che anche un minimo slittamento nel programma sarebbe un disastro – fermo restando che già così chi arrivasse in fondo si ritroverebbe a giocare ben oltre 20 partite in due mesi e mezzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA