“Coronavirus? Campagna marketing per Bitcoin”/ Pandemia fa crescere fiducia perché…

La pandemia da Coronavirus? Una grande campagna di marketing gratis per sponsorizzare i Bitcoin, ovvero quel sistema di pagamento attraverso una criptovaluta ideato nel 2009 da un anonimo che nell’ambiente è conosciuto col finto moniker di Satoshi Nakamoto. A sostenerlo è Aleks Svetski, attualmente CEO di Amber, società che è da tempo attiva proprio nel mondo delle digital curriencies: secondo Svetski infatti l’epidemia da Covid-19 ha costituito un importante volano di sviluppo e notorietà per i BTC dal momento che ad aumentare è stata anche la consapevolezza verso l’uso dei Bitcoin e in generale verso tutte le criptovalute. Nel corso di una intervista concessa ad Anthony Pompliano, cofounder di Morgan Creek Digital, il CEO di Amber ha fatto un parallelismo per spiegare il fenomeno, paragonandolo all’invasione sul mercato dei nuovi smartphone che in men che non si dica hanno sostituito i vecchi telefoni cellulari. Una transizione “senza soluzione di continuità” che avverrà con le stesse modalità anche per il passaggio tra le vecchie forme di denaro e i Bitcoin.

SVETSKI: “CORONAVIRUS? HA AUMENTATO LA FIDUCIA NEI BITCOIN PERCHE’…”

Nel corso della suddetta intervista, Aleks Svetski (che di Amber è stato anche uno dei fondatori) sostiene che nei prossimi dieci anni l’opinione degli utenti nei confronti delle criptovalute cambierà rapidamente e che quelli che sono i dubbi odierni o la sfiducia ancora diffusa verso tale sistema di pagamento muterà ben presto. “Il Covid è stata un’ottima campagna di marketing per i Bitcoin” ha detto: insomma una invasione proprio come quella dei succitati smartphone secondo il numero uno di Amber e che è esplicato anche, in piena emergenza sanitaria nel mondo, dal rinnovato interesse che il mondo della finanza sta mostrando nelle ultime settimane per i BTC: un esempio è quello di JPMorgan Chase che ha di recente deciso di offrire servizi a livello bancario a Coinbase e Gemini, “exchange” di criptovalute, mentre Paul Tudor Jones II, 65enne statunitense noto per essere oltre che un filantropo anche un gestore di hedge fund, ha rivelato di avere investito notevoli somme in BTC.



