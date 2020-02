Coronavirus Campania, 2 donne positive/ De Luca: “Tende da campo fuori agli ospedali”

Allarme Coronavirus anche in Campania. Due tamponi inviati all’Istituto superiore di Sanità di Roma sono risultati positivi. Sono di due donne, una 24enne del casertano ma proveniente da un’area della Lombardia e una di Vallo della Lucania. La prima, senza febbre, era già stata visitata e mandata a casa perché stava bene ed era asintomatica, mentre l’altra probabilmente è ricoverata in ospedale. Stando a quanto riportato da Repubblica, entrambe stasera dovrebbero essere trasferite all’ospedale Cotugno, dove saranno poste in isolamento. Ma come da procedura, ci sarà la comunicazione da parte dell’Iss. Il governatore campano Vincenzo De Luca è stato tra i primi a dare la notizia su Facebook: ha sottolineato che come da protocollo sarà il Ministero della Salute «com’è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale». La 24enne ieri si era già recata al Cotugno, dove i sanitari, dopo averla visitata, le hanno praticato il tampone oro-faringeo anche se non era stato riscontrato alcun sintomo né la febbre. Le hanno anche prescritto l’auto isolamento per 14 giorni in attesa dei risultati del test.

CORONAVIRUS CAMPANIA, DE LUCA: “TENDE DA CAMPO FUORI AGLI OSPEDALI”

L’altra donna invece è un tecnico di laboratorio che lavora a Cremona. Due giorni fa è tornata dalla sua famiglia a Vallo della Lucania. Nella notte, stando a quanto riportato da Repubblica, si è sentita male, accusando uno stato febbrile, quindi si è recata al pronto soccorso locale, dove le è stato effettuato il tampone che poi è stato inviato al laboratorio di riferimento del Cotugno. L’Istituto superiore di Sanità acquisisce i dati dai vari centri regionali per aggiornare i dati sul Coronavirus. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato: «Stiamo attrezzando tende all’esterno degli ospedali per il triage dei casi sospetti, attendiamo in settimana la fornitura di 400mila mascherine protettive ed acquisteremo una seconda ambulanza attrezzata per il trasporto di pazienti positivi al Coronavirus, in aggiunta a quella in dotazione all’ospedale dei Colli». E ha colto l’occasione per invitare i cittadini a non andare al pronto soccorso per motivi inutili. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris invece ha predisposto la chiusura delle scuole fino a sabato per azioni straordinarie di pulizia e sanificazione.

