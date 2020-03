Coronavirus, Chef Rubio difende chi fa sport all’aria aperta/ “Colpevoli sono altri”

Chef Rubio è uno di quei classici personaggi pubblici che si amano o si odiano. Le sue opinioni taglienti vengono espresse senza filtri via social, in particolare Twitter, scatenando da una parte una miriade di commenti di approvazione, e dall’altra, centinaia di indignati. E’ accaduto lo stesso nelle ultime ore, in piena emergenza coronavirus, quando Gabriele Rubini, vero nome del cuoco della tv, ha deciso di cinguettare in favore degli amanti della corsetta. In questo periodo sono tanti coloro che stanno puntando il dito nei confronti degli amanti del jogging, ma Rubio ha invece deciso di schierarsi a loro fianco: “L’accanimento contro chi fa sport all’aperto durante la quarantena – scrive Rubio – colpevolizza i singoli e distrae dalle responsabilità politiche di un’emergenza gestita disastrosamente, specialmente nelle province di Bergamo e Brescia”. Secondo il quotidiano Libero, fra le righe di questa polemica c’è un accanimento nei confronti della Lombardia, che stando allo stesso chef starebbe gestendo in maniera errata l’emergenza.

CORONAVIRUS, CHEF RUBIO E LA POLEMICA PER LA DONAZIONE DI BERLUSCONI

Un’altra polemica era sorta soltanto l’altro ieri, a seguito della famosa donazione da 10 milioni di euro di Silvio Berlusconi, in favore della costruzione del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere a breve nell’area meneghina ex Expo. Secondo Rubio, quella somma destinata ad una buona causa è in realtà infinitesimale rispetto al patrimonio dello stesso Cavaliere. “Grazie Silvie’ – aveva scritto ancora su Twitter Rubio – Mo te ne rimangono solo… oddio quanto fa 8 miliardi meno 10 milioni? 7,999999… oddio me so perso. Vabbè grazie”. La donazione di Berlusconi aveva fatto applaudire le mani a molti, anche da chi non è mai stato poi così vicino all’ex presidente del Milan come ad esempio Matteo Renzi, che aveva ringraziato il numero uno di Forza Italia, invitando a non fare polemica. Ma la polemica in realtà c’è stata, nei confronti di Rubio. Sono stati infatti tantissimi gli utenti che hanno inveito contro lo stesso chef, come ad esempio questo cinguettio: “Rubiè, ‘sto giro, a me che sono lombardo, ha fatto un gran favore! Siamo al collasso, e quel cash serve. Per il momento non serve fare polemica, serve il grano, e lui ce l’ha!”.



