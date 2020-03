Coronavirus, chiude Agenzia delle Entrate e della Riscossione/ Stop a tutti pagamenti

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora è arrivata la nota ufficiale: l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione chiude gli sportelli al pubblico per l’emergenza coronavirus. Sospesi tutti i pagamenti, dalla rottamazione alle nuove cartelle, dopo il decreto del Governo Conte-bis. Come evidenziato in una nota riportata dall’Ansa, è prevista «la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020». Ma non solo: il decreto governativo dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.

CORONAVIRUS, AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE CHIUDE

Gli sportelli di Agenzia delle Entrate e della Riscossione resteranno chiusi dal 18 al 25 marzo 2020, mentre verrà garantita l’operatività e la fruibilità dei servizi online. Basterà collegarsi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure ricorrere all’applicazione Equiclick, dove verrà fornita l’assistenza necessaria anche grazie al potenziamento con nuovi indirizzi mail per richieste di assistenza, urgenti e indifferibili. La nota dell’Agenzia poi conclude: «Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario». Attese novità nel corso delle prossime settimane a seconda dell’andamento della “battaglia” contro il Covid-19.



