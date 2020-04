Coronavirus Ciclismo/ Uci: sospese le corse fino al 1 giugno, salta il Delfinato

Anche il ciclismo sta facendo i conti con l’emergenza coronavirus e anzi sono sempre in maggior numero le gare su strada (ma pure di Mountain Bike, Bmx, Cross e Trial) che stanno saltando per colpa della pandemia, che ormai ha colpito a livello globale. Ecco perché in questo giorni la stessa federazione internazionale, l’UCI, ha deciso, con un comunicato ufficiale di “prolungare la sospensione delle gare ciclistiche fino al 1 giugno e fino a nuove disposizioni”. Dunque ancora tutto fermo fino all’estate anche per il mondo delle due ruote, sempre che non si debba prolungare lo stop ulteriormente, secondo gli sviluppi dell’emergenza sanitaria: davvero la decisione della Federazione non ci stupisce, consci del drammatico contesto che stiamo vivendo in questo momento. Di conseguenza però, oltre alle prove già cancellate o sospese, tra cui anche il nostro Giro d’Italia, si è pure deciso, contestualmente e in accordo con autorità locali e organizzatori, di rinviare a data da destinarsi anche il Giro del Delfinato.

CORONAVIRUS CICILISMO: RINVIATO IL DELFINATO, TOUR A RISCHIO?

Salta dunque ufficialmente anche quella che di solito è il “prologo” del Tour de France, che quest’anno era stato messo in programma dal 31 maggio al 7 giugno, con partenza da Clermont Ferrand. E’ evidente dunque che il posticipo del Giro del Delfinato era una mossa inevitabile vista la situazione drammatica che sta vivendo la Francia, in lockdown come l’Italia per l’emergenza coronavirus: e pure è logico che con il rinvio del Giro del Delfinato, ora anche la Grande Bpucle cominci a tremare. Fino ad oggi sia l’Aso che organizza la corsa gialla che il ministro dello sport francese hanno portato avanti l’ipotesi della disputa regolare dello stesso Tour de France, previsto in partenza da Nizza il prossimo 27 giugno, aprendo anche all’ipotesi di un evento a porte chiuse. Vvi era dunque grande ottimismo per il secondo grande giro della stagione (con Giro d’Italia e Vuelta), ma è evidente col passare del tempo sono sempre meno le chance che si possa assistere al Tour questa estate. Staremo a vedere.



