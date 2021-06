“Coronavirus colpì Asia orientale 20mila anni fa”/ Studio: “Visibili tracce nel DNA”

Un’epidemia vasta di Coronavirus si era già palesata nella storia dell’umanità, con particolare riferimento all’area geografica dell’Asia orientale, colpita 20mila anni fa dal virus, le cui tracce sono addirittura riconoscibili ancora in data odierna nel DNA di alcune popolazioni della Cina, del Giappone, della Mongolia, di Taiwan e della Corea del Nord e del Sud. Ad asserirlo è uno studio internazionale, eseguito fra l’Australia e gli Stati Uniti d’America, e pubblicato per esteso sulla rivista “Current Biology” da quattro diverse università: quella dell’Arizona, quella della California, quella di Adelaide e quella del Queensland.

In particolare, nei virgolettati di Kirill Alexandorv, ricercatore della Queensland University of Technology, viene illustrato che il genoma umano moderno detiene informazioni sull’evoluzione della specie che risalgono addirittura a decine di migliaia di anni fa, esattamente come si verifica in natura negli alberi, con gli anelli dei tronchi che restituiscono risposte circa le condizioni di crescita della pianta, consentendone financo la datazione. I risultati, raccolti nel progetto “1.000 Genomi”, sono stati esaminati scrupolosamente dagli studiosi, giunti così alla sensazionale scoperta.

“CORONAVIRUS IN ASIA ORIENTALE GIÀ 20MILA ANNI FA”

Così, dallo studio, è emerso che gli antenati di alcuni popoli che abitavano l’Asia orientale sono stati travolti da un’epidemia di Coronavirus all’incirca 20mila anni fa e del tutto simile al virus SARS-CoV-2 che ha stravolto la nostra quotidianità. Il professor Alexandrov, su “Current Biology”, ha puntualizzato che nel corso dell’epidemia la selezione ha favorito quelle varianti dei geni umani che presentavano cambiamenti adattativi probabilmente utili a ridurre la severità della malattia.

Inoltre, “conoscendo sempre meglio queste antiche minacce virali, capiamo meglio come i genomi di diverse popolazioni umane si siano adattate ai virus che sono stati recentemente riconosciuti come un importante motore dell’evoluzione umana. Un altro importante risultato di questa ricerca è la capacità di identificare i virus che hanno causato epidemie nel passato e che potrebbero farlo anche in futuro. Questo in teoria ci consente di fare una lista dei virus potenzialmente pericolosi per sviluppare test diagnostici, vaccini e farmaci”.



