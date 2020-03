Coronavirus, come salutarsi?/ Video Niente stretta di mano, meglio usare i piedi

In periodi come questo in cui il Coronavirus la fa da padrona e si cerca di prevenire quanto più possibile il contagio, un quesito sorge spontaneo: come fare per salutarsi? Noi italiani (ma non solo) siamo abituati alla stretta di mano per strada, in certi casi addirittura agli abbracci intensi e ai baci sulla guancia. Purtroppo, queste pratiche, per quanto facciano bene al cuore in senso figurato, possono nuocere gravemente alla nostra salute, dal momento che il virus si veicola proprio attraverso la saliva e il contatto diretto con un “infetto”. Qual è dunque il modo per ovviare a tutto questo, senza difettare in termini di educazione nei confronti del prossimo e preservando comunque la propria incolumità? A fornire una risposta al quesito sono stati proprio i Paesi asiatici, i primi ad essere colpiti dal Covid-19. In questa nuova forma di saluto non sono coinvolti gli arti superiori, bensì quelli inferiori, con un vicendevole colpetto di piede che, peraltro, sta riscuotendo ampio successo sui social network, dove c’è già chi parla di “nuova moda”, “saluto più igienico”, “buona idea”. Non è tutto: qualcuno intravede in tutto questo anche la possibilità di abbinare un sano esercizio fisico, applicando una variante alla formula originale, che consiste in “un piccolo salto tra un saluto e l’altro”. Vedremo se tutto questo “prenderà piede” anche in Italia, nel vero senso della parola… Intanto, per coloro che volessero cominciare ad allenarsi, ecco di seguito il filmato che mostra la corretta tecnica di saluto.

Nuevo saludo en los tiempos del coronavirus.

¡Venga ese pie! pic.twitter.com/PcXRVE7yoY — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) February 29, 2020





