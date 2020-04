Coronavirus, crolla il mercato auto europeo: -51.8%/ Italia maglia nera, -72.2%

Pubblicità

Crolla a causa del coronavirus il mercato auto in Europa. I dati sono eloquenti, visto che nel mese di marzo sono state immatricolate in tutto il Vecchio Continente solamente 853mila vetture, per un calo clamoroso del 51.8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tutta colpa, come accennato in apertura, all’epidemia da covid-19 in corso, che da una parte ha bloccato i lavoratori, e dall’altra, ha costretto miliardi di persone in tutto il mondo a chiudersi in casa, rendendo quindi mezzi di trasporto inutili. E stando a quanto riporta l’edizione online di Repubblica, c’è il rischio che il dato peggiori per il mese in corso, quello di aprile, visto che le chiusure sono state ancora più diffuse e capillari rispetto al mese precedente. L’Italia è la maglia nera del mercato, anche perchè nel Belpaese il lockdown è iniziato prima di altri. Il tonfo è stato dell’85.4%, mentre in Francia è stato del 72.2 per cento, e in Spagna del 69.3.

CORONAVIRUS, CROLLA MERCATO AUTO: LE INIZIATIVE DI FCA

La Germania è riuscita a reggere il colpo, perdendo comunque il 37.7%, mentre in Gran Bretagna le nuove immatricolazioni sono calate del 44.4%. Per quanto riguarda i singoli costruttori, FCA, il gruppo formato da Fiat e Chrysler, ha comunicato di aver immatricolato poco più di 27mila auto, il 74.4% in meno del 2019. Nel trimestre, invece, le auto vendute sono state 170mila, per un calo totale del 34.5% rispetto all’anno scorso. “Nell’attuale contesto straordinariamente difficile – ricorda la stessa società italo-americana – Fiat Chrysler Automobiles ha avviato alcune nuove iniziative che coinvolgono la rete dei concessionari, per aiutare i cittadini che, pur nell’emergenza sanitaria, stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo e desiderano mettersi in contatto con un consulente di vendita Fca”. A riguardo, vanno segnalate le interessanti promozioni attive da queste ore per i modelli Fiat, Lancia e Alfa Romeo, leggasi 500, Panda, Giulia, Giulietta, ma anche Stelvio, Cherookee, Compass e via discorrendo, la possibilità di acquistare dei bonus sconti del valore di diversi migliaia di euro a seconda del modello scelto.



