Coronavirus, De Magistris/ “Medici disertori a Napoli? Chi è scappato lo ricorderò”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha parlato stamane in collegamento con Storie Italiane, programma di Rai Uno. “Sto bene ma mi viene da piangere vedere la città e l’italia in queste condizioni, è molto dura ma è il momento di non mollare”, esordisce il primo cittadino partenopeo. De Magistris commenta quindi le immagini delle sanificazioni per le strade del capoluogo campano, circolate nelle ultime ore: “Due riflessioni, vi volevo ringraziare per le immagini della sanificazione di Napoli, noi già da diversi giorni, prima del decreto, stiamo sanificando la città”. Si passa quindi a commentare la vicenda del Cardarelli, e la fake news dei centinaia di medici assenteisti: “Sul Cardarelli siamo i primi a chiedere chiarezza – afferma De Magistris – i nostri eroi sono i medici e gli infermieri. Se c’è qualche disertore, questi vanno trattato come tali, ma è un accertamento che deve fare la magistratura”.

CORONAVIRUS, DE MAGISTRIS: “NAPOLI STA REAGENDO BENE”

“Non roviniamo – ha proseguito il sindaco – quanto di straordinario stanno facendo i nostri “soldati” in prima linea che purtroppo si stanno ammalando anche loro, perchè lasciati senza mascherine e senza materiale protettivo. Hanno tutti paura, quelli che stanno a casa sono i soldati della seconda linea, mentre quelli che lottano in prima linea devono essere premiati, non hanno trasformato la paura in vigliaccheria. Io a Napoli non me ne dimenticherò, so che qualcuno ha mollato ed è scappato, e questo non è il giusto atteggiamento. La città comunque sta reagendo bene – aggiunge De Magistris – c’è sempre qualche furbetto, ma la maggioranza dei napoletani sta reagendo senza panico e con grande senso di responsabilità. Le regole valgono per tutti, state a casa, deve uscire solo chi lo fa per salute, necessità o lavoro, questo lo devono capire tutti, anche se la stragrande maggioranza delle persone sembrerebbe averlo compreso”. Infine il sindaco di Napoli lancia un appello: “E’ il momento di fare presto, a chi compete la sanità deve sbrigarsi, mentre tutti gli altri devono stare a casa: questa è una battaglia che sono sicuro che vinceremo. Tamponi per tutti? Sarei d’accordo ma è tardi, adesso bisogna stare in casa, fare le quarantene, servono mascherine, ossigeno e posti letto”.



