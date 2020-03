Coronavirus, diagnosi record con Alibaba/ Esito in pochi secondi: arriverà in Italia?

La lotta al Coronavirus passa anche da una diagnosi più veloce. Per questo la Cina ha sviluppato uno speciale sistema di diagnosi del Covid-19 che unisce alla rapidità l’efficacia attraverso l’intelligenza artificiale, in attesa che arrivi un vaccino. Il nuovo strumento è stato realizzato dagli ingegneri di Alibaba, colosso mondiale dell’e-commerce. La notizia risale alla metà di febbraio, ma solo negli ultimi giorni questa nuova tecnologia è stata introdotta negli ospedali cinesi. Il primo è stato il Qiboshan Hospital di Zhengzhou, nella provincia di Henan, a cui si sono poi aggiunge un centinaio di altre strutture nell’Hubei, Anhui e nel Guangdong. Non è escluso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che nelle prossime settimane sbarchi anche in Italia, che è uno dei Paesi più colpiti per numero di contagi. Va precisato che questo strumento non rintraccia direttamente il Coronavirus, ma la polmonite specifica che provoca, distinguendola da quelle più comuni. Quindi può essere d’aiuto “solo” su pazienti che presentano sintomi di una certa gravità, cioè il 15 per cento del totale.

CORONAVIRUS, DIAGNOSI IN 20 SECONDI CON ALIBABA

La novità di questo strumento di diagnosi da record realizzato da Alibaba è rappresentata dall’analisi delle Tac computerizzate che i medici effettuano sui possibili contagiati. Solitamente sono necessari 5-15 minuti per confrontare le decine, a volte centinaia, di immagini. Invece il sistema di Alibaba completa l’operazione in soli 20 secondi, peraltro con il 96 per cento di accuratezza. Fino a qualche settimana fa Alibaba aveva poco a che fare con le tecnologie in campo medico-sanitario, ma i nuovi sistemi di machine learning sono stati addestrati con i dati e le immagini delle Tac di oltre 5mila casi confermati di Coronavirus affinché imparassero a riconoscere e segnalare i contagi reali. Ma questo non è l’unico tentativo cinese di impiegare gli algoritmi nel contrasto al Coronavirus. L’holding finanziaria Ping An ha lanciato un sistema intelligente per oltre 1.500 istituti medici: genera risultati in 15 secondi con un tasso di precisione superiore al 90 per cento. La nuova frontiera della tecnologia è protagonista dunque anche nel mondo della sanità.

