CORONAVIRUS, DOMICILIARI PER PENE LIEVI/ Sindacati di Polizia: “Indulto mascherato”

Nel Decreto Cura Italia messo a punto dal Governo, con una serie di misure senza precedenti per far fronte all’emergenza coronavirus, c’è anche spazio per i detenuti. E per l’idea di garantire migliori condizioni nelle carceri, vengono proposti arresti domiciliari per i detenuti in carcere che stanno scontando pene più lievi. Nella fattispecie, nel Decreto è prevista detenzione domiciliare per i detenuti che hanno pene da scontare sino a 18 mesi. Domiciliari semplici in caso di pena da scontare inferiore a 6 mesi, in caso di pena sia superiore a 6 mesi sarà applicato il braccialetto elettronico al detenuto. Saranno esclusi da questo tipo di beneficio i detenuti i responsabili di gravi reati, i delinquenti abituali e quelli coinvolti nelle violenze finite alla ribalta delle cronache dei giorni scorsi, con numerosi tentativi di evasione nelle carceri di tutta Italia. Una ribellione dovuta alle difficili condizioni che l’emergenza coronavirus ha acuito e che il Decreto vuole provare ad alleviare.

LA POLIZIA PENITENZIARIA CONTRARIA

La misura degli arresti domiciliari per i detenuti che stanno scontando pene più lievi, prevista nel Decreto Cura Italia, non ha incontrato però il favore dei Sindacati di Polizia. Che tramite Valter Mazzetti, segretario generale dell’Fsp Polizia di Stato, hanno emesso una dura nota per prendere le distanze da questo tipo di decisione: “Siamo totalmente contrari e anche un po’ basiti per la decisione di concedere i domiciliari a chi ha pene da scontare fino a 18 mesi. E’ un indulto mascherato e neppure troppo.” Già nei giorni scorsi i Sindacati di Polizia avevano chiesto al Governo di non cedere alle pressioni dei detenuti dopo le iniziative dei giorni scorsi: un passo visto come un cedimento che il Decreto ha ritenuto però di compiere per garantire la sicurezza, sanitaria e non, all’interno delle case circondariali. Aprendo però quello che potrebbe essere un braccio di ferro, l’ennesimo di questi giorni complicati, tra Governo e Sindacati di Polizia.



