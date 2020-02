Coronavirus e Grande Fratello Vip 2020/ In onda senza pubblico? E i concorrenti…

CORONAVIRUS, GRANDE FRATELLO VIP 2020 INFORMERÀ CONCORRENTI?

Il Coronavirus arriva in Italia con oltre 200 casi e 5 morti, ma nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 non sanno nulla di quello che sta accadendo nel nostro Paese. Del resto, i concorrenti sono isolati, in una sorta di “quarantena” in una regione che però non è stata colpita. Le regole del reality prevedono che le persone vengano isolate anche dalle notizie, ma in occasione di eventi particolari si può fare un’eccezione. E questo può essere il caso di oggi, anche se non ci sono certezze riguardo il fatto che Alfonso Signorini possa davvero dare notizia ai concorrenti di ciò che sta accadendo fuori dalla Casa. In genere il Grande Fratello comunica informazioni di questo tipo ai concorrenti, dosando di volta in volta le parole per non creare inutili allarmismi. Non ci sono precedenti di questo tipo, ma si ripropone il dilemma: è giusto informare i concorrenti del panico che si è creato per il Coronavirus? La cosa si complica se consideriamo che Fabio Testi ha un figlio che vive in Cina, lì dove l’epidemia è scoppiata.

CORONAVIRUS, GRANDE FRATELLO VIP 2020 IN ONDA SENZA PUBBLICO?

Per ora il Grande Fratello non ha comunicato se ha deciso di comunicare la notizia ai concorrenti dell’edizione Vip 2020. Dal canto loro, sono felici e contenti all’interno della Casa, al netto delle piccole liti che scoppiano tra quelle mura. Ignorano cosa stia succedendo nel resto del mondo, e in particolare in Italia, con diverse città del Nord Italia “blindate” per il Coronavirus. Una notizia di questo tipo potrebbe creare preoccupazione in quei concorrenti che hanno famiglie residenti nel Nord Italia, in particolare nelle regioni più colpite, a partire da Lombardia e Veneto. Ma d’altra parte potrebbe essere l’occasione per ricevere al tempo stesso anche delle rassicurazioni proprio dai cari riguardo la situazione. Tra l’altro non ci sono neppure comunicazioni in merito alla presenza o meno del pubblico negli studi Mediaset dove andrà in onda oggi la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Ieri Live Non è la D’Urso è andato in onda senza pubblico in studio, ma è pur vero che lo studio è a Milano, mentre il programma condotto da Alfonso Signorini va in onda da Roma, dove non ci sono restrizioni, ma è pur vero che i telespettatori arrivano da tutta Italia, quindi potrebbero esserci limitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA